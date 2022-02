Universal Orlando divulga atrações do Mardi Gras 2022

Redação

O Mardi Gras 2022 do Universal Orlando, nos Estados Unidos, começa em 5 de fevereiro e se estende até 24 de abril. Incluso no ingresso do parque Universal Studios Florida, o evento reúne shows de estrelas da música, desfiles e atrações gastronômicas.

Mardi Gras 2022: Universal Orlando

Diana Ross, Khalid, DJ Marshmello e 12 outros artistas de destaque se apresentarão ao vivo, em noites selecionadas, durante a celebração do Mardi Gras da Universal. Todos os shows acontecerão no palco Music Plaza – um local ao ar livre inspirado no icônico Hollywood Bowl, tendo como cenário a imponente montanha-russa Hollywood Rip Ride Rockit. Veja a programação completa:

PROGRAMAÇÃO MUSICAL DO MARDI GRAS 2022 DO UNIVERSAL ORLANDO Data Show Principal 5 de fevereiro Sugar Ray 12 de fevereiro Diana Ross 19 de fevereiro Barenaked Ladies 20 de fevereiro Styx 26 de fevereiro Jon Pardi 5 de março LL Cool J feat. DJ Z-Trip 6 de março Marshmello 12 de março Lee Brice 13 de março Becky G 18 de março Khalid 19 de março Seal 20 de março Gavin DeGraw 25 de março The Revivalists 26 de março Jimmie Allen 27 de março Jason Derulo

Além disso, bandas direto da Bourbon Street se apresentarão diariamente em todo o parque, trazendo os sons eletrizantes de Nova Orleans para o coração do Universal Studios.

Planeta Mardi Gras

O tema original do desfile deste ano, “Planeta Mardi Gras”, ganhará vida em seis carros alegóricos incrivelmente detalhados, que misturam o brilho do Mardi Gras com elementos de inspiração cósmica, como cometas, foguetes, extraterrestres e muito mais – convidando o visitante a pegar vários colares de contas. Eles percorrerão as ruas do Universal Studios Florida, em datas selecionadas, acompanhados por música animada e dezenas de artistas vestindo trajes iluminados.

Atrações gastronômicas

Os chefs premiados da Universal vão apimentar a celebração do Mardi Gras 2022 com uma variedade de deliciosas iguarias inspiradas em vários locais ao redor do mundo. Os visitantes poderão fazer uma viagem gastronômica internacional com pratos como o saboroso Crawfish Boil e Beignets, de Nova Orleans, o Coconut Curry Shrimp Laksa (uma sopa de macarrão doce e picante) do Sudeste Asiático, o Samosa Vegano com chutney verde picante da Índia e o Salchipapas (uma comida de rua popular feita com salsicha e batatas) da América Central. A melhor maneira de experimentar todos esses sabores e muito mais é adquirindo o cartão “Mardi Gras Food and Beverage”, que estará disponível para compra no parque durante o evento.

A culinária inspirada no Mardi Gras também será apresentada em locais selecionados do Universal CityWalk, incluindo Toothsome Chocolate Emporium e Savory Feast Kitchen, Pat O’Brien’s e Voodoo Doughnut. Além disso, os hotéis do Universal Orlando terão menus especiais para celebrar o festival.

Loja temática

Os visitantes poderão levar para casa um pedaço da festa na Mardi Gras Tribute Store, que retorna este ano com um tema totalmente novo: “Float Factory Warehouse”. Ao entrar, o pessoal irá se aventurar por quatro salas temáticas, projetadas para retratar visualmente o processo criativo de dar vida a um carro alegórico do desfile. Enquanto a galera navega pelos mais recentes artigos do Mardi Gras e guloseimas temáticas, será possível observar esboços a lápis, decorações usadas no desfile e muito mais.

