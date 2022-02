Em reunião com Orbán, Putin garante oferta de gás à Hungria

01/02/2022 | 16:28



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a oferta de gás natural do país para a Hungria está "garantida" apesar da crise de suprimento de energia na Europa. "No ano passado, a Gazprom assinou dois contratos de longo prazo para o fornecimento de gás natural da Rússia para a Hungria até 2036. Assim, a estabilidade desses fornecimentos está garantida", disse, durante encontro com o presidente húngaro Viktor Orbán nesta terça-feira.

Segundo Orbán, os acordos foram "muito importantes" considerando a crise energética europeia.

O presidente da Hungria ainda disse ter intenção de fechar um aumento dos volumes de gás a serem providos ao país, durante a conversa entre os dois líderes.