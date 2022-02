Anitta entrega affair com jogador de futebol americano: Vou garantir que ele tenha uma ótima noite

01/02/2022 | 16:10



Noite quente antes da partida de futebol? Anitta garante que sim! Na última segunda-feira, dia 31, a cantora participou do programa norte-americano The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, e deu o que falar ao entregar affair com um jogador de futebol. Após apresentar o novo hit Boys Don't Cry, a artista se sentou pela primeira vez no sofá de um dos talk shows mais conhecidos e conversou com o apresentador sobre a vida amorosa.

Durante a entrevista, Anitta entregou que está se relacionamento com um jogador que disputará o Super Bowl. Sem mencionar o nome, a intérprete de Girl From Rio disse que o tal boy joga pelo time Cincinatti Bengals e garantiu que a equipe será campeã pois ele terá uma noite e tanto antes da partida. Ui!

- Eu tenho certeza de que eles vão ganhar porque vou garantir que ele tenha uma ótima noite antes do jogo. Ele vai ter uma ótima noite e vai ganhar, pode apostar todo o seu dinheiro, disse em inglês.

Não demorou muito para os fãs da cantora ativarem o mood FBI e descobriem o nome do crush: Tyler Boyd. Isso porque ele é o único jogador dos Bengals que é seguido por Anitta. Será?!