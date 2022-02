O que fazer nos arredores de New Orleans – Tour pelas plantations da Louisiana

Paulo Basso Jr.

Para quem procura o que fazer nos arredores de New Orleans, a dica é reservar ao menos um dia a fim de visitar as plantations da Louisiana. Há várias delas, sendo que as cinco principais são:

Além de ver lindas paisagens, comer do bom e do melhor e até se hospedar em suítes românticas, essa é uma oportunidade e tanto de mergulhar nas tradições locais e entender melhor a origem dos creoles, cuja cultura levou ao nascimento, por exemplo, do jazz – veja aqui onde ouvir música boa em New Orleans. Por vezes, os ambienets são pesados, já que há muitas histórias tristes, mas ali celebra-se também boa parte dos costumes que fazem da Louisiana um lugar tão especial.

O que são as plantations da Louisiana

Paulo Basso Jr. Sala de jantar na mansão da Laura Plantation

A Louisiana, um dos estados do sul dos EUA, foi colonizada inicialmente por franceses e, depois, por espanhóis, retornando brevemente aos franceses antes de ser vendida, no início do século 19, para os americanos.

Com divisões chamadas por lá de parishes (paróquias), em vez de condados, como ocorre no restante dos Estados Unidos, o local se desenvolveu a partir do Rio Mississipi, entre New Orleans e Baton Rouge. Ali estão as paróquias de St. Charles Parish, St. James Parish e St. John the Baptist Parish.

O local cresceu quando colonos descobriram terras férteis por lá e deram origem a grandes plantações de cana de açúcar, algodão e milho, entre outras. A exploração foi feita a partir de mão de obra escrava, comandada por colonos provenientes da Europa e nativos americanos.

A mistura entre brancos franceses, espanhóis, italianos e alemães com nativos americanos e pretos africanos, bem como índios que viviam naquelas paragens, deu origem aos creoles. Esse povo é responsável pela criação da cultura ímpar que, até hoje, domina a região – e a torna tão especial.

Daí surgiram ritmos como jazz, uma gastronomia excepcional e até mesmo as festas do Mardi Gras, o famoso Carnaval da Louisiana. Isso sem contatar a disseminação da religião vodu nos Estados Unidos.

Visitar as plantations nos arredores de New Orleans, portanto, é uma grande oportunidade de conhecer toda essa história e voltar apaixonado de lá. Foi o que aconteceu comigo.

Como chegar às plantations da Louisiana

Paulo Basso Jr. Destrehan

Em uma distância que varia entre 25 minutos a uma hora de carro a partir de New Orleans, é possível visitar diversas plantações às margens do Rio Mississipi. Elas formam o Plantation Country, também chamado de River Parishes da Louisiana.

O melhor jeito de fazer isso é alugando um carro. Quando fui, fiz a reserva na Mobility e tudo funcionou muito bem. Com o voucher emitido online, basta apresentar a CNH (em papel) na locadora indicada pela Mobility e sair dirigindo.

Optei por pegar e devolver o carro no aeroporto de New Orleans, que fica no caminho entre a cidade e as plantations, muito próximo, por exemplo, à Destrehan, a primeira do roteiro. Caso faça o mesmo, calcule bem o tempo, pois para sair do terminal de desembarque do aeroporto e chegar às locadoras é preciso pegar um shuttle, gratuito, cujo percurso pode levar até 20 minutos.

As principais plantations nos arredores de New Orleans

Destrehan Plantation

Paulo Basso Jr. Cabine de escravos na Destrehan

A Destrehan tem a vantagem de ser a plantation mais próxima de New Orleans. Do French Quarter, a parte mais turística da cidade, são cerca de 25 minutos até lá. A entrada se dá por uma loja repleta de itens locais.

Durante o passeio, guias dão detalhes de como a mansão foi construída e mostram os cômodos principais. Em alguns deles, bonecos representam situações cotidianas de antigamente.

Em uma sala é possível ver um documento original assinado pelo ex-presidente americano Thomas Jefferson concedendo ao então proprietário da Destrehan o título de governador da Louisiana, estado que acabava de se incorporar aos EUA após ser comprado da França comandada por Napoleão Bonaparte.

Parte do tour é dedicada às histórias dos escravos que viveram na Destrehan. Há, inclusive, réplicas de cabines onde eles viviam e uma sala minúscula em que ficaram presos, supostamente, durante a rebelião de 1811, uma das mais importantes do sul dos Estados Unidos.

Assim como outras plantations nos arredores de New Orleans, a Destrehan serviu de locação para vários filmes. Entre eles estão “Entrevista com o Vampiro” e “12 Anos de Escravidão”. A cantora Beyoncé também usou o local para gravar parte do clipe da música “Lemonade”.

Preço: US$ 24 para adultos, US$ 13 para menores de 7 a 17 anos.

Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 9h às 16h30, e de sexta a domingo, das 9h às 17h30.

Endereço: 13034 River Rd, Destrehan

1811 Kid Ory

Paulo Basso Jr. 1811 Kid Ory

A 1811 Kid Ory é a menor das plantations nos arredores de New Orleans. Ali, a visita se concentra na mansão e ressalta duas histórias: a da rebelião de 1811 e a da vida de Kid Ory, jazzista que nasceu por lá e conquistou a fama, chegando a tocar com Louis Armstrong.

Marco da história americana, a rebelião de 1811 começou justamente nesta mansão, quando escravos se rebelaram diante dos maus tratamentos recebidos. Dali, eles partiram para as plantations dos arredores, provocando muitos incêndios.

A revolta, porém, foi contida pelas milícias locais. O saldo foi de dois brancos mortos e quase uma centena de escravos capturados e executados sumariamente.

Na parte dedicada a Kid Ory, o clima é mais ameno. Instrumentos, como um de seus trompetes, podem ser vistos por lá, bem como fotos históricas. Dá para ouvi-lo tocando durante o passeio.

Preço: US$ 18 para adultos, US$ 8,50 para menores de 10 anos.

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 15h.

Endereço: 1128 LA-628, Laplace

Oak Alley

Paulo Basso Jr. Fundos da Oak Alley

A entrada com dezenas de carvalhos centenários e simetricamente dispostos, formando um corredor em direção à mansão, faz da Oak Alley uma das plantations mais bonitas para quem procura o que fazer nos arredores de New Orleans.

Há uma grande obra educativa por lá, com destaque para as cabines de escravos usadas para contar a história do desenvolvimento local sob a ótica dos pretos africanos. Também dá para visitar a mansão, almoçar no ótimo restaurante local e até se hospedar por lá.

Se quiser fazer a foto da viagem, nem pense duas vezes e corra diretamente para a Oak Alley. Eu passei mais de meia hora só na parte da frente, admirando a beleza das árvores. E olha que estava chovendo, hein.

Sem dúvida, essa é uma das minhas plantations preferidas perto de New Orleans. A Beyoncé também passou por lá e gostou, já que gravou o clipe de “Déjà Vu” na região. A plantação também foi usada como locação para filmes como “O Mercador de Almas” e “Segredos do Poder”.

Preço: US$ 27 para adultos, US$ 9 para menores de 6 a 17 anos. Se quiser ir apenas o jardim, os preços são de US$ 25 e US$ 7, respectivamente.

Horário de funcionamento: diariamente, das 8h30 às 17h. Os tours da mansão estão disponíveis das 9h às 16h30.

Endereço: 3645 LA-18, Vacherie

Laura Plantation

Paulo Basso Jr. Laura Plantation

Para os fãs de história, a Laura Plantation é a que mais traz dados das famílias de colonos e escravos que viveram na região. Ali, dá para entender bem a origem dos creoles e a relação da mansão com o Rio Mississipi, que está a apenas alguns passos de distância – não à toa, a construção é elevada, para se proteger de enchentes.

O passeio é rico em detalhes e, por vezes, um pouco cansativo, já que são muitos nomes e situações. No entanto, é extremamente educativo e ajuda a enxergar com mais clareza como era a vida na região, tanto na mansão quanto fora dela, entre os escravos.

“Com a Maldade na Alma”, “A Chave Mestra” e “Django Livre”, entre outros filmes, usaram a Laura Plantation como locação.

Preço: US$ 25 para adultos, US$ 15 para menores de 13 a 17 anos e US$ 10 para menores de 6 a 12 anos.

Horário de funcionamento: diariamente, das 9h30 às 15h20.

Endereço: 2247 LA-18, Vacherie

Houmas House

Paulo Basso Jr. Escadaria na mansão da Houmas House

A Houmas House é a mais turística entre as plantations nos arredores de New Orleans, e motivos para isso não faltam. A infraestrutura local contempla loja, museu, restaurantes, bares e suítes para hospedagem. Tudo isso ao redor da mansão e de um jardim impressionante, repleto de esculturas.

Ali, não se fala da história sob a ótica dos escravos, o que gera algumas críticas de alguns visitantes. A ideia é mostrar a vida opulenta dos barões da cana de açúcar que viviam na região.

No tour pela mansão, há muito mobiliário preservado, bem como arte e até mesmo um mapa enorme das plantations da Louisiana. De quebra, os guias, que usam trajes típicos, falam sobre histórias de fantasmas. “Esse lugar, definitivamente, é assombrado”, me contou um deles.

Paulo Basso Jr. Jardim da Houmas House

Seres do além à parte, trata-se de um bom lugar para passar o dia e almoçar. Ou até mesmo a noite, dedicando-se ao jantar em um dos ótimos restaurantes locais.

Há um projeto na Houmas House para a construção de um píer. Assim, quem fizer passeios de barco pelo Rio Mississipi a partir de New Orleans poderá incluir uma parada na plantation.

Muitos filmes famosos foram gravados por lá, a exemplo de “Livro Verde: O Guia” e “Roda da Fortuna (2011)”. Séries como “The Bachelor” e “Top Chef” também usaram a plantation como locação.

Preço: Para ver a mansão com guia e visitar os jardins, sai US$ 35 para adultos, US$ 25 para menores de 13 a 17 anos e US$ 12 para menores de 6 a 12 anos. A visita não guia apenas aos jardins custa US$ 20 para adultos, US$ 10 para menores de 13 a 17 anos e US$ 5 para menores de 6 a 12 anos.

Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 20h.

Endereço: 40136 LA-942, Darrow

Onde se hospedar nas plantations da Louisiana

Divulgação Hospedagem no The Inn at Houmas House

A plantation com melhor estrutura para se hospedar perto de New Orleans é a Houmas House. O local conta com o The Inn at Houmas House, com quartos confortáveis, em estilo cottage, com mobiliário de estilo retrô e atmosfera romântica.

Dos quartos, dá para acessar a pé a mansão e os jardins da plantation. Outro destaque é que eles contam com amenities da conceituada marca francesa L’Occitane.

Como opção, vale a pena também considerar a hospedagem da Oak Alley. Ali, há casinhas avarandadas que proporcionam uma ótima experiência perto de New Orleans.

Aproveite e veja aqui também onde se hospedar em New Orleans com muita classe.

Onde comer nas plantations perto de New Orleans

Paulo Basso Jr. The Carriage House Restaurant, na Houmas House

Na hora de comer nas plantations da Louisiana, a dica também é aproveitar a estrutura da Houmas House e da Oak Alley.

A Houmas House conta com um restaurante de estilo bufê, onde é possível provar especialidades da Louisiana no café da manhã e no almoço. O jantar, por sua vez, é servido no espetacular The Carriage House Restaurant, decorado com uma linda mesa central e grandes lustres. Prove o gumbo e, se estiver na temporada o king cake (bolo típico e colorido servido na época do Mardi Gras) de sobremesa.

Há ainda outro restaurante por lá, o Latil’s Landing Restaurant. Ele é indicado para quem busca algo ainda mais requintado, sobretudo em ocasiões especiais.

O restaurante da Oak Alley, por sua vez, prima pelo capricho. O tempero dos pratos é ótimo. Fui de Cajun Medley, que mescla pratos da culinária local, como gumbo, etouffée de lagostim e arroz com feijão branco e linguiça. Provei também o sanduíche de tomates verdes fritos com bacon e alface, delicioso.

Quem quiser participar de uma experiência gastronômica ainda pode ir ao Spuddy’s Cajun Foods. Lá, você ajuda o cozinheiro a comandar as panelas na hora de preparar as comidas cajun e, de quebra, pode participar de uma live no Facebook.

Dica essencial ao visitar as plantations

Paulo Basso Jr. Guia dentro da mansão da Destrehan Plantation

Como você pode ver, para quem procura o que fazer nos arredores de New Orleans, as plantations da Louisiana oferecem uma série de atividades distintas. Minha dica é visitar ao menos duas delas, incluindo a Houmas House e alguma outra. Essa é a melhor maneira de ver ambos os lados da história em torno da colonização local e a cultura escravocrata no sul dos EUA.

