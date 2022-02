Os países com maior salário mínimo do mundo – veja em que posição está o Brasil

Redação

Austrália, Luxemburgo e França lideram a lista dos países com maior salário mínimo do mundo entre as nações que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Dos 32 países que integram o grupo, o Brasil aparece na penúltima colocação, à frente apenas do México.

Os dados são de um estudo divulgado pela plataforma de descontos CupomValido.com.br, que reuniu informações da OCDE e do World Bank a respeito da remuneração dos trabalhadores no mundo. A pesquisa usou o dólar como moeda base, e os salários foram ajustados pela paridade do poder de compra.

A história do salário mínimo

A Nova Zelândia foi o primeiro país a adotar a lei de salário mínimo, em 1894. Os Estados Unidos, por exemplo, a decretaram apenas em 1938.

No Brasil, o salário mínimo foi instituído em 1930 por Getúlio Vargas. No entanto, passou a vigorar como lei em 1940.

Atualmente, o salário mínimo médio no Brasil, de acordo com o estudo, é de US$ 2,2 por hora. Ao considerar apenas os países da América Latina, o país aparece atrás de Chile (US$ 3,3/hora) e Colômbia (US$ 2,9/hora).

Na Austrália, líder entre os países com maior salário mínimo do mundo, o valor é de US$ 12,9 por hora, quase seis vezes maior que o praticado no Brasil.

Quantidade de horas trabalhadas

A quantidade de horas trabalhadas no país da Oceania, por sua vez, é inferior à do Brasil. Na média, os australianos trabalham 38 horas por semana, enquanto os brasileiros labutam por 39,5 horas por semana.

De quebra, o brasileiro passa menos tempo fora do trabalho do que a maioria dos cidadãos de outros países. São 14,6 horas reservadas para comer, dormir e se socializar, enquanto a média das nações da OCDE é de 15 horas. Isso ocorre porque a quantidade de minutos gastos no transporte ao trabalho, por exemplo, afeta a quantidade de horas livres do brasileiro.

No México, porém, a carga de trabalho é ainda mais exaustiva. No ano, são totalizadas, em média, 2.124 horas trabalhadas. Em 28,7% dos casos, os trabalhadores mexicanos ficam mais de 50 horas por semana nos escritórios.

Países com maior salário mínimo do mundo

