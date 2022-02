De volta ao time

Do Diário do Grande ABC



31/01/2022 | 23:59



Como o tempo passa rápido! Parece que foi ontem que eu estava aqui conversando com vocês sobre a pausa que o destino me obrigava a dar nesta nossa convivência diária. Não contei então, mas a verdade é que delicada cirurgia cardíaca, para substituir uma das válvulas que não funcionava bem, a aórtica, aguardava-me. Não tinha estrutura psicológica para dividir as aflições pré-operatórias com as atribuições profissionais. Como não poderia adiar a intervenção cirúrgica, questão de vida ou morte, decidi, após reflexão e conselhos, interromper o trabalho.



Parar de fazer o que se ama, ainda que temporária e conscientemente, é decisão muito difícil. A gente sempre acha que errou. Mas o tempo que tirei para mim foi importantíssimo. Ajudou-me a preparar o espírito, a vencer as últimas barreiras da angústia e a ir confiante para a mesa de operação. Quando o cirurgião cardiovascular – Paulo Chaccur – disse-me que o sucesso do procedimento dependia tanto das boas condições físicas quanto das psicológicas, eu tive absoluta certeza de que tudo terminaria bem.



Como, de fato, terminou. Fui operado na tarde de 23 de novembro, no Hospital do Coração, em São Paulo, e dois dias depois já estava no quarto, recuperando-me. Assim que pude consultar meu celular, logo depois de ler uma a uma a montanha de mensagens positivas vindas de todos os lugares, inclusive dos mais inesperados, vi-me percorrendo as edições dos jornais – entre elas, a do nosso Diário. Há coisas que, diferentemente da fugacidade do tempo, são perenes.



Atuar no principal jornal regional do Brasil, onde estou já há 11 anos, é um dos meus maiores orgulhos profissionais. Receber o convite para retornar a este time, de cuja rotina não me esqueci um só dia nos quatro meses e meio em que fiquei fora, é motivo de intensa alegria. A rotina de uma Redação, embora estressante, também é viciante. Aqui, sinto-me em casa. Estou revigorado. Oportunidades e desafios jornalísticos sempre me entusiasmaram e, vejo agora com imensa satisfação, continuam a me entusiasmar, não importa o tempo que se passe e as pausas que se deem. Quero seguir contribuindo para bem informar os leitores sobre o que é importante para as sete cidades.



Ao pisar na Redação, que funciona no terceiro andar do icônico prédio da Rua Catequese, em Santo André, fui recepcionado com uma calorosa salva de palmas pelos colegas e amigos. A manifestação de carinho calou fundo aqui no peito e acabou servindo como prova de que meu coração está 100% recuperado – não estivesse, eu certamente teria sucumbido à emoção e não estaria aqui escrevendo este texto.



Evaldo Novelini é jornalista e diretor-adjunto de Redação do Diário.



PALAVRA DO LEITOR

Insuportáveis

Sou morador da Alameda Campestre, entre as ruas Vitória Régia e Das Figueiras, no bairro Campestre, em Santo André, onde temos vândalos que trafegam em alta velocidade, cantando pneus e estourando os motores. Temos, em curto espaço de via, de um lado residências e, do outro, três comércios. O ponto de partida é posto de gasolina na esquina da Vitória Régia e agora também estacionamento do Burger King, onde fazem algazarras, com alto som de falas e palavrões, sem se importarem por estar em frente a residências. E isso até altas horas da madrugada. Já relatei várias vezes para todos os gestores de Santo André, mas de nada adiantou, pois nada foi feito a respeito, não existe fiscalização. O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) permite que esses infratores sejam punidos. Temos também a lei municipal de perturbação de sossego, mas em Santo André tudo é moroso para se chegar a punições a esses indivíduos.

Cláudio Luiz da Silva

Santo André



Falta gestão

Vendo essa tragédia proveniente das chuvas, não é de estranhar que cada vez mais pessoas morrem ou ficam desamparadas. Terrível é ver o governador de São Paulo pedir dinheiro ao governo federal para os prefeitos. Ora essa, com tanto dinheiro que a prefeitura arrecada, o que ela faz? Quem anda por São Paulo vê que nada é feito pelo povo. A cidade está abandonada, mas dinheiro para os partidos não faltou, a arrecadação em São Paulo só aumentou. O problema é falta de dinheiro? Não, é falta de gestão e fiscalização. E os vereadores? Estão calados e apoiando o prefeito, que só pensa em arrecadar. Só o povo gritando nada resolve. E depois pedem para o povo ser solidário? Esses picaretas que nos governam só pensam em seus bolsos. Tenho minhas dúvidas se as eleições mudam esse estado de coisa tão viciado e cômodo aos políticos.

Izabel Avallone

Capital



Sem rumo

Doria não sabe que rumo tomar? Está perdido esperando uma boquinha para ser terceira via e prefere esperar até junho para ver como o jogo estará antes de se jogar na arena? Para quem foi acostumado a ganhar eleição sem ser testado, seu governo está sendo testado agora. Acha que foi bom governador e, portanto, será o presidente. No que se refere a atacar o presidente, foi aconselhado a não fazê-lo. Mas não é somente isso, o governador errou muito, mas esteve ocupado em olhar o vizinho, achando que ninguém via suas investidas. Em geral políticos com esse perfil tendem a ser ignorados pelo eleitor. Como tudo na vida passa, Doria também passará.

Luciana Lins

Campinas (SP)



Superavit

O governo federal comemora o superavit primário de R$ 64,727 bilhões de 2021, que não ocorria desde 2013. Porém, o mérito se deve ao melhor controle das contas públicas dos Estados e municípios, que conseguiram acumular no ano passado superavit recorde de R$ 97,694 bilhões. Ou seja, no lugar de comemorar, o melhor que Bolsonaro poderia fazer seria agradecer aos governadores e prefeitos por esse resultado, e não como, infelizmente, faz rotineiramente, ao tratá-los como inimigos da Nação.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



SUS x políticos!

Temos novas eleições este ano e novamente vamos ver os candidatos prometendo mais ajuda ao SUS (Sistema Único de Saúde). Este é assunto muito importante para todos nós, brasileiros e eleitores, pois político e candidato nenhum quer usar o SUS. Nesta pandemia o SUS, mesmo sem todos os recursos materiais e humanos, fez o que foi possível e continua fazendo agora com a ômicron atacando também as crianças. Nas campanhas vão voltar com a lenga-lenga que irão destinar e construir mais hospitais (lembro do $$ das Copas) e mais dinheiro para a saúde (SUS). Mentira, pois o plano de saúde de todos os políticos e familiares é cinco estrelas ou mais. E as santas casas, únicos hospitais em algumas cidades, continuam no vermelho (Política, ontem). Ou ajudamos a eleger pessoas íntegras ou conviveremos com esses descaramentos. E tem gente que diz ‘detesto política’!

Tânia Tavares

Capital