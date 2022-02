Hyoran marca na estreia e Red Bull Bragantino vence o Guarani no Paulistão

31/01/2022 | 22:11



Com gol do estreante Hyoran, o Red Bull Bragantino venceu a primeira partida no Campeonato Paulista na noite desta segunda-feira, ao fazer 1 a 0 no Guarani, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no encerramento da segunda rodada.

Hyoran foi contratado por empréstimo junto ao Atlético-MG até o final do ano, com o Red Bull Bragantino tendo a opção de sua compra definitiva. Pela primeira vez como titular, o atacante foi bastante acionado e mostrou categoria dentro da área para balançar as redes.

Com a vitória, o Red Bull Bragantino assumiu a liderança do Grupo D, agora com três pontos. Enquanto o Guarani ficou com os mesmos três pontos, mas agora em segundo lugar no Grupo A, um ponto atrás do líder Corinthians.

Debaixo de muita chuva, os dois times fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado, mas sem criatividade para tirar o zero do placar. O Guarani adotou postura defensiva e apostou na marcação, enquanto o Red Bull Bragantino teve mais posse de bola e arriscou chutes de fora da área.

Mais tempo no campo adversário, consequentemente o Red Bull Bragantino teve ligeira superioridade e criou a melhor chance de gol. Aos 32 minutos, Hyoran recebeu lançamento, invadiu a área pelo lado esquerdo e finalizou por cobertura do goleiro Maurício Kozlinski, mandando a bola rente à trave.

Na etapa final, o Guarani manteve a postura defensiva, mas foi mais efetivo com a bola nos pés. Tanto é que teve duas boas chances de gol. No primeiro minuto, Eduardo Person arriscou de fora da área e muito perto da trave. Depois, aos 18, Mateus Ludke chutou forte e Cleiton espalmou para fora.

O Bragantino não ficou atrás e apostou em mudanças para ficar na frente do placar. Sorriso, contratado junto ao Juventude, estreou e em seu primeiro lance fez ótima jogada e tocou para Hyoran finalizar cruzado, mas sem direção.

Estreante da noite, Hyoran queria deixar seu gol e conseguiu aos 32 minutos, quando recebeu cruzamento de Fabrício Bruno, girou sobre a marcação e chutou forte com a perna esquerda, dando números finais ao confronto.

O Bragantino volta a campo na quinta-feira para enfrentar o São Paulo, às 21h30, novamente no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Já o Guarani, no mesmo dia, mas às 19 horas, visitará o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 GUARANI

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Eric Ramires, Praxedes (Luciano) e Hyoran (Bruno Tubarão); Artur, Helinho (Sorriso) e Alerrandro (Juan Hurtado). Técnico: Maurício Barbieri.

GUARANI - Maurício Kozlinski; Mateus Ludke, Ernando, Derlan e Eliel; Bruno Silva, Madison e Eduardo Person (Giovanni Augusto); Júlio César (Maxwell), Lucão do Break e Yago (Ronald). Técnico: Daniel Paulista.

GOL - Hyoran, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati (SP).

CARTÕES AMARELOS - Praxedes, Luciano e Eric Ramires (Red Bull Bragantino); Madison (Guarani).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Bragança Paulista.