Com Messi, mas ainda sem Neymar, PSG é eliminado pelo Nice na Copa da França

31/01/2022 | 20:54



Sem alguns de seus principais jogadores, o Paris Saint-Germain foi eliminado da Copa da França, nesta segunda-feira, ao perder para o Nice, no Parque dos Príncipes, em Paris, nos pênaltis, por 6 a 5, após empate sem gols. O duelo foi válido pelas oitavas de final. O Olympique de Marselha vai ser o próximo rival do Nice.

Com Messi, mas sem Neymar, ainda machucado, o PSG pouco produziu no primeiro tempo e só criou uma boa oportunidade com o craque argentino, que usou a camisa número 10. Mbappé, que iniciou a partida no banco de reservas, só entrou no segundo tempo.

Na etapa final, quem teve a melhor chance foram os visitantes, quando Kluivert, ao finalizar para defesa do goleiro italiano Donnarumma.

Na disputa de penalidades, Paredes e Xavi Simons desperdiçaram suas cobranças. O zagueiro brasileiro Dante esbanjou categoria e converteu para o Nice com direito a uma 'cavadinha'.

A vitória foi bastante festejada pelos jogadores do Nice, atual segundo colocado no Campeonato Francês, 11 pontos atrás do Paris Saint-Germain.

As equipes voltam a atuar no domingo, pelo campeonato nacional, quando o Nice enfrenta o Clermont, enquanto o PSG viaja para encarar o Lille.