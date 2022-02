BBB 22: Internautas apontam racismo em gestos de Eslovênia e Laís

31/01/2022 | 20:11



Uma cena que ocorreu antes da votação do paredão no BBB 22 no domingo, 30, gerou dúvidas entre os internautas. Após declararem o voto em Natália no banheiro, Laís e Eslovênia fizeram gestos com as pernas arqueadas e as mãos na cabeça.

Maria e Bárbara, que também estavam presentes, riram e acompanharam as sisters até a sala. "Eu tenho certeza que a gente é chacota lá fora", brincou Maria ao perceber que Natália havia ouvido a conversa.

Natália, após ver e ouvir as participantes, disse: "ah, Deus, me dá força". O perfil oficial da sister repercutiu as imagens nas redes.

O significado da reação foi muito comentado no Twitter e dividiu a opinião dos internautas. Alguns apontaram que os gestos de Laís e Eslovênia são racistas e se assemelham à imitação de um macaco.

Outros, porém, defenderam as sisters e disseram que os gestos foram em referência ao "mico" que pagaram por declararem o voto na frente de Natália.

O perfil oficial de Laís defendeu a versão, dizendo que o gesto não foi em referência a Natália, mas sim à situação constrangedora.

O perfil de Maria compartilhou um vídeo do influenciador Dan Mendes dizendo que a participante nunca compactuaria com demonstrações de racismo e que a cantora sempre foi militante pela causa negra.

Os perfis de Eslovênia e de Bárbara não se manifestaram sobre a cena até o momento.