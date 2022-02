6 atrações de Dubai para curtir durante o Mundial de Clubes 2022

Redação

O Mundial de Clubes da Fifa será realizado entre 3 e 12 de fevereiro em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, com a presença do Palmeiras como campeão da Libertadores da América. Os torcedores que forem até lá podem se divertir em uma série de atrações, como o famoso parque temático Ferrari World, onde fica a montanha-russa mais rápida do mundo, e o autódromo onde é disputado o GP de Fórmula 1. A data também será excelente para descobrir as atrações de Dubai.

Isso porque a vizinha famosa fica a pouco mais de uma hora de carro de Abu Dhabi. Dá, inclusive, para ir de táxi de um lugar para o outro.

Atrações de Dubai

As seis principais atrações de Dubai para curtir em 2022 são:

Burj Khalifa Dubai Mall Souks Ain Dubai e Dubai Marina Experiência no deserto Praias

Confira cada uma delas em detalhes.

Burj Khalifa

Divulgação Burj Khalifa

Cartão-postal e uma das maiores atrações de Dubai, o Burj Khalifa é o maior edifício do mundo, com 828 metros de altura. O local conta com três andares com decks de observação com vistas da cidade em 360º.

A experiência começa já na subida, uma vez que o elevador leva apenas um minuto para chegar ao 124° andar. Ali, está o primeiro espaço aberto ao público.

O Burj Khalifa é uma ótima opção para curtir com amigos ou com a família em qualquer horário, seja durante o dia para observar o horizonte, seja ao pôr do sol ou ainda à noite, quando as luzes da cidade se acendem.

Dubai Mall

Divulgação Dubai Fountain

O Dubai Mall é o maior shopping do mundo. Em uma área de 1 milhão de metros quadrados – equivalente a 200 campos de futebol – conta com cerca de 1.200 lojas e centenas de restaurantes. Isso sem contar atrações como uo Aquário e o Zoo Subaquático, onde vivem 33 mil animas, incluindo a maior coleção de tubarões-touro do mundo.

Localizado ao lado do Burj Khalifa, o shopping center é uma ótima opção para um passeio tranquilo entre um jogo e outro, seja para fazer compras, seja para curtir as atrações do local ou apenas para dar uma volta. Uma vez no Dubai Mall, não deixe de visitar a Dubai Fountain, que oferece espetáculos com jatos d’água coloridos e iluminados que seguem diferentes melodias.

Ainda no complexo, vale a pena dar um pulo no Time Out Market. Com 17 restaurantes, o local oferece pratos assinados por chefs locais, com opções de menus modernos. Localizado no Souk Al Bahar, o pavilhão tem um terraço que oferece vista privilegiada para o Burj Khalifa e a Dubai Fountain.

Souks

Divulgação Souk em Old Dubai

Os mercados tradicionais árabes, também conhecidos como souks, ficam no bairro de Deira, em Old Dubai. Os três principais são os de especiarias, ouro e tecidos. Neles, você irá se deparar com opções de joias, tecidos artesanais, perfumes tradicionais e lembrancinhas em geral.

Para chegar aos souks, do outro lado do Dubai Creek (principal canal da cidade), a dica é usar os barquinhos chamados de “abra”.

Ain Dubai e Dubai Marina

Divulgação Ain Dubai, uma das mais novas atrações de Dubai

A Ain Dubai é a mais nova atração de Dubai. Localizada em Bluewaters Island, a roda-gigante tem 250 metros de altura e é a maior do mundo, dando mais um recorde à cidade.

A volta completa em uma das cabines da Ain Dubai leva em torno de 38 minutos e proporciona vista 360°. Na paisagem, é possível apreciar lugares como o Burj Al Arab, a Palm Jumeirah e o Burj Khalifa.

A ilha em que está localizada é rodeada de centros comerciais e restaurantes. De quebra, ela fica próxima da Dubai Marina, região rodeada por águas cristalinas, prédios moderonos, centros gastronômicos e um bocado de opções de entretenimento.

Experiência no deserto

Divulgação Deserto de Dubai

Para os amantes de aventura, o deserto de Dubai oferece diversas opções de lazer, além da possibilidade de entender um pouco mais a respeito da cultura dos beduínos. Entre as atividades disponíveis estão fazer um safári pelas dunas em um carro 4×4, passear de balão e ver o nascer do sol, jantar em um acampamento tradicional com apresentação de danças típicas, praticar sandboard, dirigir um buggy e observar .

Praias

Divulgação Kire Beach, uma das praias de Dubai

Entre as praias de Dubai, a Kite Beach é uma das mais famosas, uma vez que atrai fãs de esportes náuticos em busca de kitesurf, flyboarding, wakeboarding, futebol e tênis de praia. A região ainda tem um skatepark e zonas de recreação para crianças.

Se o objetivo é surfar, a Sunset Beach é a melhor opção. Com as melhores ondas do pedaço, essa praia tem uma das vistas mais espetaculares do Burj Al Arab e um ambiente de lazer com cafés, aulas de ioga e até mesmo de meditação durante a prática de stand-up paddle.

Bônus – Expo 2020

Um dos maiores eventos globais, a Expo 2020 Dubai acontecerá até 31 de março de 2022, o que vem a calhar para os torcedores brasileiros que forem acompanhar o Mundial de Clubes 2022. Para esta edição, o tema é “Connecting minds, Creating the future” (“Conectando mentes, Criando o futuro”) e reúne 190 países em diferentes pavilhões.

Os três distritos principais são: Sustentabilidade, Mobilidade e Oportunidade. Há experiências que envolvem tecnologia e inovação, entretenimento, arte e cultura, gastronomia, arquitetura e negócios. Sem dúvida, é uma das principais atrações de Dubai em 2022.