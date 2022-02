Claudia Leitte é a primeira brasileira a se apresentar em festival da Disney World

Redação

A cantora Claudia Leitte será a primeira brasileira da história a se apresentar no International Flower & Garden Festival, evento que ocorre anualmente no Epcot, parque da Disney World, em Orlando. Durante o festival, o complexo de lazer tem os jardins enfeitados e promove uma série de espetáculos no que é chamado de Garden Rocks Concert Series.

Os shows, que ocorrerão de março a junho, incluem a artistas reconhecidos internacionalmente e bandas locais, como Kool & The Gang, The Guess Who, Simple Plan e Malina León. As apresentações rolam no America Gardens Theater, localizado no Pavilhão dos Estados Unidos.

Claudia Leitte na Disney World

Os shows de Claudia Leitte na Disney World ocorrerão em 24 e 25 de abril. Para prestigiar o evento, é preciso ter ingresso válido (além da entrada do parque) e reserva feita para o mesmo dia que visitar o complexo.

O International Flower & Garden Festival, que acontece de 2 de março a 4 de junho, durante a primavera americana, enche o Epcot de flores e topiarias dos personagens da Disney, como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald, Pluto, Pateta e Margarida. É um dos períodos mais instagramáveis do complexo.

50 anos da Disney World

A Disney World está celebrando os 50 anos do complexo desde outubro de 2021, numa festa que, ao todo, vai durar 18 meses. A comemoração foi batizada de “A Celebração Mais Mágica do Mundo” e traz novidades nos quatro parques temáticos do complexo: Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom. Confira os detalhes aqui e, curiosidades, aqui.

