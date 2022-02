Conheça as atrações do Hot Beach para todas as idades

Redação

Do Rota de Férias



31/01/2022 | 21:55



Ao viajar em família é preciso juntar os interesses de pessoas de todas as idades. O destino tem de ser legal para as crianças, que geralmente têm muita energia para gastar, mas os pais precisam curtir e, muitas vezes, querem descansar. As atrações do Hot Beach Parque & Resorts, complexo de quatro resorts e parque aquático, em Olímpia (SP), conquistam os mais variados tipos de visitantes. Abaixo, conheça as principais.

Atrações do Hot Beach

O complexo tem piscina com ondas e vasta faixa de areia, recriando uma típica praia do litoral brasileiro, com a vantagem da segurança de um ambiente controlado e com guarda-vidas em todas as piscinas. Há também um detalhe bacana: a água é naturalmente aquecida.

Quem viaja com filhos pequenos pode orbitar em torno da área Kids. Lá estão várias atrações, como escorregadores infantis, arcos de onde jorram jatos de água, ilha de água quente, pequeno rio lento, fontes de água que brotam do chão e piscinas rasas, balanços molhados e mini escorregadores.

Os “tios” e “tias” comandam uma série de atividade que entretêm os pequenos. Já ao lado da área Kids fica a piscina com baldes gigantes suspensos que, quando cheios, derramam água em quem está embaixo. É uma atração que agrada a família inteira.

Se o objetivo é agitação, é só se aproximar das piscinas para participar das inúmeras atividades e brincadeiras comandadas pela recreação. Além disso, os adolescentes e adultos que buscam adrenalina costumam amar os tobogãs – são quatro diferentes descidas – e o Hot Beach Pipe, que se assemelha a uma pista de skate em U, na qual se desce acomodado em boia dupla. Já o Ebaaa River, o rio lento do parque aquático Hot Beach, faz a alegria da galera que procura calmaria com uma pitada de agito. Afinal, é um lugar para descansar, mas deslizando pela correnteza.

Para quem quer relaxar, são três opções: ofurô, sauna (atrações do parque aquático Hot Beach) e massagens na tenda do spa. Há também a Arena Hot Beach, espaço para beach sports, e espaço instagramável para a fotos, que reúne lojinhas e vários pontos de alimentação e bebidas para aproveitar as férias.

