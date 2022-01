Elas merecem

Do Diário do Grande ABC



28/01/2022 | 23:59



A inauguração do Hospital da Mulher de São Bernardo, prometida pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) para acontecer ainda neste ano, representa avanço significativo nos cuidados femininos custeados com dinheiro público. À imponência do edifício com quase 20 mil metros de área construída, soma-se o que se tem de mais moderno em equipamentos médicos. Localizado no bairro Nova Petrópolis, há de ser um dos endereços mais concorridos. Uma das maiores e mais importantes do Brasil, a cidade ansiava pelo investimento havia tempos.



O projeto estrutural do hospital causa impacto. São 169 leitos, ampliando a capacidade atual do município em 41. Além disso, o prédio contará com pronto atendimento ginecológico e obstétrico, centro cirúrgico, ambulatórios e estrutura para realização de exames laboratoriais, como tomografia, mamografia, ecocardiograma e ultrassonografia – todos os setores com equipamentos de última geração. A Prefeitura está aplicando R$ 44 milhões no empreendimento, financiados pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).



O Hospital da Mulher, que vai funcionar no antigo prédio do Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo), é a mais recente joia da coroa do pacote de empreendimentos que alinharam São Bernardo às cidades brasileiras que mais bem cuidam da saúde de sua população. Desde que assumiu a administração, em 2017, Morando já entregou dois novos hospitais, o Anchieta, com 100 leitos, e o de Urgência, com 250.



Não há tempo ruim para destinar dinheiro público a projetos e programas que visem melhorar o bem-estar e a qualidade de vida do cidadão. Ele é sempre bem-vindo, em quaisquer circunstâncias. Mas é preciso questionar como São Bernardo, que acaba atraindo muitas pessoas de fora em busca de atendimento médico, mesmo em equipamentos municipais, enfrentaria a pandemia sem os investimentos mais recentes. Em breve, o Hospital da Mulher também se transformará em paradigma. E vai salvar milhares de vidas. Elas merecem.