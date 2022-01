A busca pelo perfil de investidor

Do Diário do Grande ABC



28/01/2022 | 23:59



Aqueles que se interessam e fazem parte do mercado de investimentos sabem que um dos primeiros passos para começar a aportar é definir qual é o seu perfil de investidor – conservador, moderado, arrojado ou agressivo. Apenas a partir daí, com o entendimento de quais são os objetivos financeiros e os riscos que está disposto a correr, é aconselhável começar a se aventurar nesse universo cheio de opções e possibilidades de ganhos.



Ainda que essa etapa pareça batida, é fundamental estar ciente do quão importante é para a jornada de investimentos e como pode impactar as carteiras a curto, médio e longo prazos. A maior parte das pessoas realiza esse teste uma vez e segue baseando-se nele para o resto da vida, o que pode ser um erro. À medida em que o investidor vai trilhando seu caminho pelo mercado, passa a conhecer aportes diferentes, podendo mudar suas prioridades, a quantia disponível ou que está disposto a investir, o que causa transformações no apetite de risco. Por isso, é essencial checar se o perfil passou por alterações. Além disso, muitas pessoas não se encaixam apenas em único modelo, e é provável que as características se misturem.



Porém, mesmo com a facilidade de buscar informações sobre educação financeira, promovida principalmente por cursos e vídeos voltados aos cuidados com as finanças, não é tão simples entender quais investimentos estão alinhados com cada meta e possibilidade. É natural que durante esse processo os indivíduos cometam erros que levem a prejuízos, o que ressalta mais ainda a importância de estudar e pesquisar sobre o mercado e os seus ativos antes de adentrar nele, prevendo possíveis quedas e se preparando tanto economicamente quanto emocionalmente para elas.



Existe outro aspecto essencial para ajudar a definir o perfil, e ele está relacionado à busca pelo equilíbrio dos ativos que compõem a carteira. Ainda que o correto seja prevalecer nela os produtos que realmente combinam, é ideal que ela também contenha outros tipos de alocação financeira mais arrojadas ou conservadoras. Dessa forma, é possível explorar diferentes possibilidades de rentabilidade, o que geralmente é muito positivo para o investidor.



Mesmo não sendo ciência exata, ter essas questões em mente e entender o quão significativas são fazem toda a diferença no desenvolvimento de trajetória de sucesso pelo mercado de investimentos. Entre erros e acertos, o mais importante é que os investidores não desistam e não desanimem, lembrando que nenhum deslize é definitivo e que as oportunidades de lucrar estão sempre a um aporte de distância.



Flora Damin é sócia da gestora de fundos de investimentos quantitativos Pandhora Investimentos.



PALAVRA DO LEITOR

Chega 2023!

É cansativo ver nos meios de comunicação, diariamente, todos tendo que reafirmar as conquistas consolidadas da ciência e da tecnologia: vacinação, cloroquina, ivermectina, a Terra não é plana, a roda deve ser redonda, a urna eletrônica... Não vejo a hora de chegar 2023. Essas discussões, que separam familiares e amigos não mais existirão. Nem se lembrará mais do nome do principal defensor dessas ideias, será capítulo enterrado da nossa história. Qualquer um que esteja em seu lugar no poder não mais nos envergonhará pelo mundo afora. Me vem na mente trechos da música Reza, de Rita Lee, um gênio: ‘Deus me proteja/Da sua praga/Da sua raiva/Do seu veneno/Deus me perdoe por querer/Que Deus me livre e guarde de você’. Amém.

Evaristo de Carvalho Neto

Santo André



Professores

Prefeitos e governadores disseram que vão quebrar com o aumento de 33,24% concedido aos professores. Será isso mesmo? Quando o prefeito de São Paulo aumentou o próprio salário, em 46%, não se preocupou com seu caixa? Nem precisou, pois a arrecadação no último ano deu garantias para gastar à vontade. Em muitos Estados os professores ganham acima do piso, que é de R$ 3.845,63, caso de Brasília, que está acima de R$ 5.000. Em São Paulo, a maioria dos professores aposentados não ganha o piso. Duvida? Basta pegar a folha de pagamento desses professores que dedicaram suas vidas à educação. Graças à gestão do PSDB, que em mais de 20 anos jogou os professores na lata do lixo da história.

Izabel AvalloneCapital



Negacionista

Deve ser cômico ao mestre Gonzalo Vecina, que uma leitora nomeou como ‘Gonçalo’, ler crítica mesquinha à sua fala contra o ‘Bozo’ (Bolsonaro e Lula, ontem). A começar que, em meio a tamanha crise sanitária que vivemos, o presidente da República fez questão de ignorar seus ministros – que são assessorados por médicos especializados! Também falou e fala constantemente contra a vacinação, e agora a das crianças, mesmo após terem sido testadas e aprovadas por mais de 20 países. Então sim, assassino e idiota vestido de presidente! Toda essa política é para fidelizar eleitores desse tipo, que ignoram os fatos e vivem das fake news no Telegram. Notícia falsa, os dados não comprovam, e se essas mentiras podem influenciar alguém, então é dever do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) barrar mesmo, a fim de preservar a democracia. Não é censura, é completamente diferente! Seria tão difícil enxergar?

Leandro Marques

Santo André



Corajoso

Acabar com a chupeta pública para infinidade de políticos, juízes, parte da mídia, grandes empresários, personalidades públicas e a elite de artistas foi o grande obstáculo que surgiu para o presidente Bolsonaro, que sente até risco de vida pelo fato de exigir seriedade pública com os recursos da União, do contribuintes. No entanto, o presidente, corajosamente e com muita seriedade, não abriu mão da sua decisão de exigir e fazer cumprir corretamente os gastos públicos de acordo com o previsto no orçamento da União, aprovado pela Câmara.

Benone Augusto de Paiva

Capital



Acovardou-se

Como rege nossa Constituição, ninguém está acima da lei. Porém, o próprio presidente Jair Bolsonaro, que deveria ser o moderador da República, manda às favas a Constituição e desrespeita decisão judicial ao não comparecer a depoimento na PF (Polícia Federal), ontem, às 14h, como determinado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Mais uma vez, sem escrúpulo algum institucional, preferiu afrontar o STF e a Nação. Esse ato vergonhoso deve causar mais graves ruídos políticos e prejuízo à já precária atividade econômica. E até gerar crise institucional. Porque Bolsonaro, está cometendo crime de responsabilidade. O País não aguenta mais tanta farsa e desfaçatez deste presidente.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)