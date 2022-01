Tubarão é visto nadando próximo às praias de Saquarema, no litoral do rio

28/01/2022 | 20:26



Um tubarão foi visto nadando em praias de Saquarema, na Região dos Lagos fluminense, na manhã desta sexta-feira, 28. Ele não atacou ninguém, mas assustou os banhistas, ao nadar bastante próximo da areia.

O animal, que tem mais de dois metros e aparentemente é da espécie galhudo ou galha-preta, foi flagrado nas praias de Itaúna e da Vila. Ele estaria em busca de um cardume de peixes. Os banhistas foram orientados a manter distância do animal.

A Prefeitura de Saquarema fez um alerta aos banhistas: "Embora as imagens sejam bonitas, é preciso ter atenção e cuidado em caso de avistar um deles próximo à areia. Fique atento às orientações do Salvamar para curtir a praia com segurança e tranquilidade."

Não há informações sobre a espécie do tubarão. Pelas imagens registradas, o animal aparentava ter cerca de 2 metros comprimento.