Membros da Receita no Carf dizem que não vão participar de sessões em fevereiro

28/01/2022 | 19:37



Conselheiros que representam a Receita Federal no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) enviaram um ofício à presidente do órgão, Adriana Gomes Rego, informando que não vão participar das sessões de julgamento previstas para ocorrer em fevereiro, de forma virtual, com limite de R$ 36 milhões.

No ofício, os representantes da Fazenda informaram que só voltarão a julgar processos no Carf se o governo regulamentar o bônus de eficiência da categoria.

O ofício também pede que a presidente cancele as sessões previstas para não causar transtornos aos representantes dos contribuintes no Carf.