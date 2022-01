Nova York comemora o ano novo lunar – veja a programação

Redação

O ano novo lunar, celebrado este ano em 1º de fevereiro, marca o início da primavera e do ano novo para nações como China, Coreia, Vietnã, Tibete e Mongólia. Cada país tem um nome diferente para o feriado (Festival da Primavera, Tet, Seollal e Ano Novo Chinês, entre outros), que homenageia divindades e antepassados, e a celebração adequada do evento garante um ano próspero.

Um dos 12 animais do Zodíaco Chinês representa cada ano lunar. 2022, por exemplo, é o ano do tigre, que simboliza a força e a bravura.

A considerável população asiática de Nova York, nos Estados Unidos, garante ótimas atrações para celebrar a data na Big Apple. Abaixo, confira alguns eventos que devem animar a cidade.

Ano novo lunar em Nova York

Battery Park City

– 3 a 5 de fevereiro

Três dias de exposição de esculturas no gelo. No último dia, em conjunto com o Centro Cultural Chinês de Nova York, as crianças podem fazer lanternas típicas da celebração.

Chinatown, Manhattan

– Várias datas e locais

Chinatown criou um guia de compras temáticas. Ele inclui lojas de bugigangas, de plantas e locais para experimentar comidas tradicionais.

– Terça-feira, 1 de fevereiro, e domingo, 20 de fevereiro

A Cerimônia de Fogo & Festival Cultural e o Desfile & Festival do Ano Novo Lunar do ano novo são os dois dos maiores eventos lunares da cidade. Ambos iluminam o bairro com apresentações, procissões e decorações coloridas.

Crown Heights, Brooklyn

– Sábado, 5 de fevereiro

O Brooklyn Children’s Museum tem programações para todas as idades. É possível aprender sobre a tradicional festa de ano novo lunar por meio de apresentações, workshops de caligrafia e até shows de marionete.

Flushing, Queens

– Terça-feira, 1 de fevereiro, até quarta-feira, 16 de fevereiro

No popular Flushing Town Hall, a comemoração retorna presencialmente com uma exposição de arte, festival de cinema chinês e concertos.

– Sábado, 5 de fevereiro, do meio-dia às 15h

O Queens Botanical Garden recebe aqueles que procuram boa sorte no ano novo com uma tarde de atividades, incluindo danças de leões, caçadas, projetos de arte da comunidade e narração de histórias dos animais zodiacais.

Hudson Yards

As lojas em Hudson Yards contarão com lanternas gigantes em todo o seu espaço. No primeiro andar, as danças do leão e as exposições ocorrem aos sábados até 14 de fevereiro. As performances são realizadas em parceria com Centro Cultural Chinês de New York.

Lincoln Square

– Terça-feira, 8 de fevereiro, 19h30, Alice Tully Hall

O maestro coreano-canadense Earl Lee lidera um programa especial (que já se tornou tradição anual do Lincoln Center, desde 2012) com a Filarmônica de Nova York. O espetáculo inclui a abertura do Festival da Primavera, de Li Huanzhi, a Fantasia de Carmen, de Bizet, e a Nostalgia, de Ma Sicong.

Long Island City, Queens

– Todos os domingo, até 6 de fevereiro

A Long Island City Partnership tem curadoria especial para eventos divertidos, promoções e performances de empresas locais, organizações e instituições culturais.

– Sábado, 29 de janeiro

No parque de esculturas, uma caça ao tesouro pelos jardins e suas obras de arte foi projetada para explicar o ciclo lunar. Também é possível fazer misturas de chá com as ervas que crescem no no local e participar de uma oficina de esculturas.

Randall Manor

– Sábado, 29 de janeiro

O Staten Island Museum e o Centro de Desenvolvimento da Comunidade Coreana oferecem uma oportunidade para explorar a criatividade fazendo ornamentos e caligrafia. Os saquinhos com doces coreanos também estarão disponíveis.

– Sábado, 29 de janeiro, e domingo, 30 de janeiro

No Staten Island Children’s Museum, as crianças vão aprender a fazer dragões de papel. Em 29 de janeiro, uma demonstração de kung fu será realizada no local.

