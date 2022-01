Paulo Goulart Filho encena o monólogo Francesco

Da Redação



28/01/2022 | 15:41



O teatro do Sesc Santo André recebe temporada da peça Francesco, monólogo protagonizado pelo ator Paulo Goulart Filho, que interpreta mais de 20 personagens, e conta a história de Francisco de Assis, o frade mais popular entre leigos e católicos.

A montagem é baseada em um texto do autor italiano Dario Fo, vencedor do Nobel de Literatura em 1997, e conta com a direção de Neyde Veneziano.



O espetáculo, agraciado pelo Prêmio Zé Renato, mostra o caráter pacificador e bem-humorado de Francisco de Assis, amigo dos animais e dos pobres e por defender e lutar pela igualdade e pela paz mundial. A peça reúne vários episódios divertidos, irreverentes, satíricos e, ao mesmo tempo, extremamente humanos.

A temporada estreou dia 21 de janeiro e vai até 12 de fevereiro, com sessões às sextas-feiras, às 21h, e sábados, às 20h

SERVIÇO



TEATRO – SESC SANTO ANDRÉ



Francesco

Com Paulo Goulart Filho

De 21 de janeiro a 12 de fevereiro, sextas às 21h e sábados às 20h

Classificação etária: 14 anos.

Local: Sesc Santo André - Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar - Santo André

Informações: (11) 4469-1200



Venda de ingressos – Estreia

Online: a partir das 14h de 18/01, no Portal Sesc SP.

Presencial: a partir das 17h de 19/01, nas bilheterias da Rede Sesc SP.

A entrada nas unidades para compra de ingressos segue os protocolos de segurança contra Covid-19.

Importante: para as demais sessões da temporada, a venda de ingressos segue a mesma dinâmica e abre na terça e quarta-feira da semana de realização dos espetáculos.



Valores

R$ 40,00 (inteira) para o público geral e R$ 20,00 (meia-entrada) para público com Credencial Plena válida e categorias elegíveis ao desconto de 50%, de acordo com a legislação vigente.



Estacionamento - para os espetáculos

R$6,00 – portadores de Credencial Plena válida

R$11,00 – público geral

Protocolos

Para adentrar as unidades do Sesc no estado de São Paulo é necessário apresentar comprovação das duas doses da vacina, ou dose única, contra a Covid-19 junto com um documento com foto.O público pode apresentar o comprovante de vacinação físico, recebido no ato da vacinação, ou o comprovante digital, disponibilizado pelas plataformas VaciVida e ConectSUS ou pelo aplicativo e-saúdeSP. Mais informações em: www.sescsp.org.br/voltagradual. O uso de máscaras cobrindo nariz e boca é obrigatório durante o tempo de permanência nos espaços.



Teatros

Os teatros do Sesc operam, neste momento, com capacidade reduzida de público. Com distanciamento seguro entre fileiras e cadeiras e uso obrigatório de máscaras cobrindo nariz e boca durante todo tempo de permanência, a unidade segue rigorosamente os protocolos para contenção do coronavírus. Os shows, peças teatrais, espetáculos de dança e circo tem ingressos marcados, que podem ser adquiridos online, pelo Portal Sesc SP, ou presencialmente nas bilheterias das unidades que integram a Rede Sesc SP.