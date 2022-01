Chris Brown é acusado de estupro e processado em mais de 100 milhões de reais

28/01/2022 | 15:10



Chris Brown está novamente envolvido em uma polêmica relacionada à violência contra mulher. Dessa vez, o cantor está sendo acusado de estuprar e drogar a dançarina, coreógrafa e modelo Jane Doe. Segundo o TMZ, o a vítima alegou ter sido violentada em um iate estacionado em Star Island, Miami, nos Estados Unidos, em 2020 e está processando o artista em 20 milhões de dólares em danos, o que dá mais de 100 milhões de reais.

Segundo o processo, obtido pelo veículo, a mulher afirma que eles teriam começado a conversar e Chris a ofereceu um copo vermelho com uma bebida mista. Depois da segunda dose, a dançarina contou que começou a sentir uma mudança repentina e inexplicável na consciência. Além disso, também se sentiu desorientada, fisicamente instável e começou a dormir e a dormir.

Nos documentos, consta que o cantor teria então levado a mulher para o quarto, fechado a porta para a impedir de sair e começado a tirar a parte de baixo do biquíni e a beijá-la. A modelo diz que murmurou para Chris parar, mas ele insistiu e a estuprou. Por fim, o artista teria enviado uma mensagem para ela no dia seguinte exigindo que tomasse uma pílula do dia seguinte.

Os advogados da vítima, Ariel Mitchell e George Vrabeck, disseram ao TMZ que a cliente não denunciou o suposto estupro aos policiais na época porque era estudante de medicina e estava envergonhada.