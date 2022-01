'BBB 22': SBT comemora liderança de Tiago Abravanel no reality da Globo

28/01/2022 | 14:40



O perfil oficial do SBT no Twitter comemorou a conquista da liderança de Tiago Abravanel no Big Brother Brasil 22. O neto de Silvio Santos venceu a prova na noite desta quinta-feira, 27, junto com o surfista Pedro Scooby.

A dupla teve de decidir, em consenso, quem seria o líder da semana do BBB 22 e quem estaria imunizado para o próximo paredão de domingo, 30. "Posso ser eu?", perguntou o ator, ao que recebeu um sim e um abraço do surfista.