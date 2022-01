Biden e von der Leyen reafirmam compromisso para garantir oferta de gás à Europa

28/01/2022 | 12:45



Em comunicado conjunto emitido pela Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reafirmaram seu compromisso de trabalhar em conjunto para garantir oferta de gás natural, levando em consideração a crise com a Rússia e os potenciais impactos sobre o suprimento do combustível. Os EUA são hoje o maior provedor de gás natural à União Europeia (UE), destacam.

Além do compromisso com a transição global para energia limpa, os líderes disseram compartilhar o objetivo de garantir a segurança energética da Ucrânia e a integração progressiva do país nos mercados de gás e eletricidade da UE.

Em nota, Biden e von der Leyen afirmaram que os desafios atuais de segurança energética vividos na Europa reforçam seu compromisso de acelerar e manusear "cuidadosamente" a transição de combustíveis fósseis para energia limpa.

Com o intuito de dar continuidade aos trabalhos de garantir de energia nos mercados globais, o Conselho de Energia da UE e EUA deve se encontrar no próximo dia 7 de fevereiro.