MC Guimê lança álbum 'From OZ - Parte 1'

28/01/2022 | 12:35



Nesta sexta-feira, 28, MC Guimê lançou o álbum From OZ - Parte 1. O novo EP tem cinco faixas com trap, game e funk. O disco do funkeiro tem participações especiais de MC Hariel, Mc Igu, Piuzinho, Rapadura, Massaru e o rapper porto-riquenho Ñengo Flow, com produção musical de JD on Tha Track. O projeto, lançado pela Drop Hits em parceria com a Atabaque, terá distribuição da United Masters e é uma homenagem à cidade em que Guimê nasceu, Osasco, na Grande São Paulo.

O EP From OZ - Parte 1 abre com Par de Ás, com MC Igu, seguindo por Tipo à Frente, com Massaru e Ñengo Flow. A terceira música é Sem Entender Nada, com MC Hariel, seguida por Lembra?. O EP fecha com Jogador Veterano, com Rapadura e Piuzinho. MC Guimê já fez parcerias com cantores de diversos outros gêneros musicais, como axé, com Claudia Leitte, sertanejo, com Zezé di Camargo e Luciano, Henrique e Diego, e outros como Anitta, Marcelo D2, Tropkillaz, Rael, Emicida, Mr Catra, Negra Li, K2RHYM e Soulja Boy.