Produção de petróleo da Opep aumentará quase 2,7 milhões de barris/dia, diz DoE

28/01/2022 | 12:15



O Departamento de Energia dos EUA (DoE) prevê que a produção de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) aumentará quase 2,7 milhões de barris por dia (bpd) em 2022, o maior aumento ano a ano na produção da Opep desde 2004.

De acordo com o DoE, o aumento da previsão é baseado na interpretação da reunião da Opep+ de janeiro de 2022, quando os participantes reafirmaram sua decisão de continuar aumentando a produção em 0,4 milhão de bpd a cada mês até que todos os cortes de produção sejam revertidos.

O DoE ainda destacou que o aumento do risco político após o atraso nas eleições presidenciais e parlamentares da Líbia continua a criar incerteza. Além disso, para o DoE, a manutenção contínua da infraestrutura envelhecida do país também continua a limitar a produção. "Como resultado dessa interrupção na Líbia, estimamos que interrupções não planejadas nos países da Opep aumentaram para 2,2 milhões de bpd em dezembro de 2021."

No entanto, a organização acredita que as recentes interrupções na produção na Líbia sejam mais do que compensadas pelos aumentos de produção de outros membros da Opep.

O DoE também estima que, apesar do recente aumento de interrupções não planejadas, os membros da Opep ainda tenham mais capacidade de produção excedente do que tinham em média no passado.

Dessa forma, a produção de petróleo bruto da Opep aumentará em 2,5 milhões bpd para uma média de 28,8 milhões bpd em 2022.