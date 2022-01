Raul Sampaio morre aos 93 anos de idade e Roberto Carlos lamenta

28/01/2022 | 12:10



O compositor Raul Sampaio morreu, aos 93 anos de idade, na noite do dia 26 de janeiro. Ele é autor do hit de Roberto Carlos, Meu Pequeno Cachoeiro, que fala sobre a cidade natal de ambos, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

Roberto lamentou o falecimento do artista nas redes sociais:

Raul Sampaio será sempre lembrado com muito carinho e muito respeito por todos nós, por seu talento e sua simplicidade.

A família informou à Gazeta que o compositor estava internado em um hospital particular na cidade natal e a causa da morte foi pneumonia e falência múltipla de órgãos.