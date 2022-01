Diadema atende 57 pessoas no 1º dia da Unidade de Atendimento à Gripe

Da Redação



28/01/2022 | 10:02



A Prefeitura de Diadema deu início ontem as consultas na Unidade de Atendimento à Gripe, no Ginásio Mané Garrincha, com entrada pela Rua Cariris, 195, no Piraporinha. O local foi aberto oficialmente às 7h para reforçar a rede municipal e ampliar a capacidade de atender os pacientes adultos com suspeita de Covid ou outras síndromes respiratórias.

Ao longo do primeiro dia, até as 17h, foram realizados 57 atendimentos, 31 testes rápidos e coletados 53 testes de RT-PCR – a Prefeitura não divulgou o percentual de testes positivos. O equipamento funciona até as 21h. “Diante do aumento da demanda, a administração fez força-tarefa para montar esse espaço no menor tempo possível e conseguir atender à população com mais agilidade”, afirmou a secretária municipal da saúde, Rejane Calixto.

O munícipe adulto que apresentar suspeita de Covid ou sintomas gripais leves (dor de garganta, coriza, tosse e dor no corpo) deverá procurar a Unidade de Atendimento à Gripe. Os usuários passam por triagem com equipe da área de enfermagem em uma das salas montadas para essa finalidade, onde são avaliados os sinais vitais, como saturação, aferição de pressão e temperatura, depois são encaminhados para a testagem (respeitando os critérios previstos no Plano Municipal de Contingência) e, na sequência, para consulta médica. Caso necessário, o paciente recebe medicação no local e, em caso de agravamento, será feita transferência via ambulância para a referência hospitalar. Até agora foi necessária apenas uma remoção.