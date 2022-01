Por dentro de cinco suítes incríveis em hotéis de luxo

Redação

Do Rota de Férias



28/01/2022 | 09:55



Se viajar já é bom, desfrutar de suítes incríveis, repletas de luxo e mimos adicionais é ainda melhor. Por vezes, a experiência obtida dentro do quarto pode ser até mesmo mais transformadora do que a vivenciada fora dele. Veja algumas acomodações no Brasil e no mundo que são especialistas em surpreender os visitantes.

5 suítes incríveis pelo mundo

1. Bangalô Especial, do Cristalino Lodge – Alta Floresta, MT

Divulgação

Quase no limite do Mato Grosso e no extremo sul da Floresta Amazônica, o Bangalô Especial, do Cristalino Lodge é a pedida certa para os hóspedes que desejam se reconectar com a natureza ouvindo o canto dos pássaros presentes na região. Construída individualmente na mata nativa de modo a garantir a privacidade dos hóspedes, a acomodação acolhe até quatro pessoas e oferece camas confortáveis, antessala com dois sofás-camas, banheiro espaçoso com três ambientes, poltronas com apoio para os pés e uma banheira externa em jardim privativo e varanda com rede.

—

2. Botanique Villa com Piscina de Imersão, do Six Senses Botanique – Triângulo das Serras, SP

Divulgação

No Six Senses Botanique, o único empreendimento da luxuosa rede hotéis Six Senses nas Américas, os hóspedes que optam pela acomodação Botanique Villa com Piscina de Imersão encontram 350m² de puro luxo e requinte. A acomodação se vê envolta por um jardim particular de 600m² com rede para descanso, espreguiçadeiras banheira externa e uma convidativa piscina de imersão de água mineral. Do lado de dentro há uma sala equipada com TV de 55’’, banheira interna, ampla área para banho e um confortável lounge com lareira e varanda com vista para uma densa área de mata da região. Isso sem mencionar um charmoso piano de cauda, dentro do quarto, completando a decoração e tornando o espaço ainda mais aconchegante para o sono perfeito em uma cama com lençóis de mil fios.

—

3. Suíte Presidencial, B Hotel – Brasília, DF

Divulgação

Inaugurada em novembro de 2019 por ninguém menos que Vladimir Putin, presidente da Rússia, em visita ao Brasil para a cúpula do BRIC’s, a Suíte Presidencial do B Hotel impressiona em todos os aspectos: tamanho, sofisticação, comodidade e “facilidades secretas” para Chefes de Estado em busca de mais privacidade e conforto entre um compromisso oficial e outro. São 280m² de puro requinte e sofisticação em 10 cômodos distintos, que se traduzem em hall entrada, sala de estar e jantar, duas suítes, dois closets, dois banheiros, um lavabo e uma cozinha. Os ocupantes encontram uma biblioteca com livros de arte na sala de estar, mobiliários de grandes designer brasileiros e uma parte do acervo de arte indígena presente no B Hotel, como cestas, esculturas, quadros e objetos de decoração em geral dos povos Carajas (TO), Xingu (MT), Kayapó (PA), Yonomami (AM), Guarani (RS) e outros.

—

4. Bangalô Premium, Transamerica Resort Comandatuba – UNA, Bahia

Divulgação

Erguidos em meio a um exuberante cenário repleto de belezas naturais e com o mar a poucos metros de distância, o Bangalô Premium do Transamerica Resort Comandatuba, um dos mais exclusivos e queridos resorts do País, impressiona pelo nível de charme, requinte e acolhimento proporcionado aos hóspedes. A acomodação conta com mais de 140m² e oferece uma ampla e convidativa varanda com vista para os jardins que antecedem a paradisíaca praia de Comandatuba, dois quartos anexos com camas solteiro full size e uma espaçosa sala de estar, ideal para relaxar. A acomodação também oferece bastante privacidade e vantagens exclusivas para os hóspedes, como descontos em atividades náuticas, massagens e outros benefícios únicos.

—

5. Suíte Enjoy, do Enjoy Punta del Este – Uruguai

Divulgação

Fora do país, no balneário mais famoso da América do Sul, que acabou de reabrir para brasileiros, a suíte duplex Enjoy, situada no 16º e 17º andar do icônico Enjoy Punta del Este, é perfeita para recuperar as energias gastas no cassino ou em outras áreas do hotel durante o dia. A acomodação conta com 500m², está disposta em dois níveis diferentes e oferece um charmoso terraço com 180º e ampla vista para a Praia Mansa, Ilha Gorritie e Praia Brava. O espaço conta ainda com uma biblioteca própria, jacuzzi com vista para o mar e até mesmo um bar próprio para quem quiser continuar festejando com mais privacidade.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece algumas suítes incríveis pelo mundo, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.