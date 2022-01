Caminhão capota e interdita avenida em Santo André

Da Redação



28/01/2022 | 08:59



Um caminhão tombou na manhã dessa sexta-feira (28) em Santo André. Na pista desde às 5:30h o veículo causou a paralisação de uma das faixas da Avenida Quinze de Novembro, no centro de Santo André. Desde o horário do acidente o Departamento de Trânsito de Santo André se prontificou para interditar a faixa onde o caminhão se encontra e orientar o fluxo de veículos.

Agentes do departamento acreditam que o caminhão veio a tombar na curva por conta do asfalto molhado ou por excesso de velocidade, os trabalhadores se encontram no local e aguardam a chegada da Polícia Militar para realizarem a remoção do veículo. Não houve feridos.