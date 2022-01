Redmi Note 11 e 11S, da Xiaomi, têm lançamento com desconto no Aliexpress

Da Redação

Do 33Giga



28/01/2022 | 02:55



Hoje (28), a Xiaomi lança globalmente os modelos Redmi Note 11 e Note 11S, com preço sugerido de R$ 1.943,33 e R$ 2.617,93, respectivamente. Contudo, os primeiros smartphones da família em 2022 começarão a ser vendidos no Aliexpress em uma grande promoção. Para celebrar, a fabricante também criou cupons de desconto e vai dar uma série de brindes para os primeiros compradores.

Onde comprar?

Além da garantia de 1 ano e envio rápido para o Brasil, na promoção de lançamento os consumidores brasileiros podem aproveitar um desconto especial de R$60 com o cupom redmi60 e as opções de parcelamento oferecidas pelo Aliexpress. Os primeiros 1.200 compradores ganham, ainda, os fones de ouvido Redmi Buds 3 Pro de brinde.

Descubra as novidades

Além de design elegante e moderno, o Redmi Note 11 e 11S têm em comum bateria de 5.000mAh com longa duração e carregador rápido de 33W. Além disso, as novidades são os primeiros modelos a receber a interface MIUI 13, que roda o Android nos dispositivos Xiaomi. Abaixo, você conhece mais especificações de cada modelo. Confira:

Redmi Note 11

Equipado com tela Amoled de 6,43 polegadas, o Redmi Note 11 entrega taxa de atualização de até 90Hz e taxa de amostragem de toque de até 180Hz. Sua resolução FHD+ (2400×1080) completa a experiência do display para a exibição de fotos e vídeos em alta qualidade.

Quando o assunto é performance, o modelo é equipado com processador Snapdragon 680 com 6nm de tecnologia de processamento em parceria com opções de memória RAM de 4GB ou 6GB. Na parte de armazenamento, o Redmi Note 11 traz 64GB e 128GB como possibilidade, ambas expansíveis até 1TB com cartão micro SD.

Com conjunto de câmeras caprichado e inteligente, o aparelho tem lente principal de 50MP, ultra-wide de 8MP, macro de 2MP e profundidade de 2MP, além de uma câmera selfie de 13MP. Disponível nas cores Graphite Gray, Twilight Blue e Star Blue, o link para compra é: https://s.zbanx.com/r/V2sUTdD0BtsK.

Redmi Note 11S

Um dos principais destaques do Redmi Note 11S é seu conjunto fotográfico. O aparelho é equipado com câmera principal de 108MP, ultra-wide de 8MP, macro de 8MP e profundidade de 2MP, que captam vídeos em alta resolução e com cores vivas. A experiência fica completa com a lente frontal de 16MP para selfies de qualidade.

A parte da frente também apresenta tela Amoled de 6,43 polegadas FHD+ com taxa de atualização de até 90Hz e taxa de amostragem de toque de até 180Hz. Especificações que entregam uma navegação mais fluida e sem travamentos aliada à reprodução vívida e cheia de detalhes.

Já em seu interior, o modelo roda o processador octa-core MediaTek Helio G96 de alta performance. Quando o assunto é memória RAM e armazenamento, o Redmi 11S entrega as opções 6GB+64GB, 6GB+128GB e 8GB+128GB, que estão disponíveis nas cores Graphite Gray, Twilight Blue e Peal White. O link para compra do produto é: https://s.zbanx.com/r/m6srxc3u2PSn.