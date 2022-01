Desenvolvimento, cultura e sinergia

Do Diário do Grande ABC



A história de grandes obras que, apesar da beleza, e até relevância, representam ostentação em confronto com a miséria da população, tem como exemplo histórico o Teatro Reale di San Carlo, em Nápoles, erguido no século XVII, quando a fome e o crime eram crônicos na Calábria e Sicília, com a única intenção de projetar a imagem dos seus governantes. Projetos que apenas drenam grandes recursos, sem contribuir com a vida e desenvolvimento da cidade. Os equipamentos culturais devem ter papel fundamental na dinamização das cidades. Na atual era da informação, na qual a economia criativa, fundada no conhecimento e no capital humano, torna-se ainda mais essencial realizar investimentos na cultura e educação para o enfrentamento dos desafios vindouros.



Desafio de construir política de equipamentos culturais para além de seus muros, onde cultura e desenvolvimento estejam em sinergia na promoção de qualidade de vida, está sendo enfrentado em Santo André. Exemplo disso é reforma do Teatro Conchita de Moraes, ícone da cultura no Grande ABC. Fruto da iniciativa da sociedade desde seu nascimento, e não de projetos faraônicos, antigo auditório da EE Carlina Caçapava, no Santa Teresinha, por reivindicação do Grupo Teatro da Cidade, é municipalizado, tornando-se Teatro Distrital Conchita de Moraes, inaugurado em 5 de abril de 1970. Abrigou nas instalações os festivais e grupos de teatro amador que marcaram momento de ebulição cultural. Já na década de 80, acolhe outra onda criativa original do rock e outros ritmos alternativos fortemente enraizados no ABCDMRR. Sua conexão com a cena cultural seguiu nas décadas seguintes, e em 1997, com a construção dos anexos laterais ao teatro, se instala a Escola Livre de Teatro, uma das maiores referências em formação teatral do País.



Este histórico de integração com a comunidade é diferença fundamental para se compreender a importância da reforma que ali se realizará. Outra diferença neste projeto de reforma se manifesta quanto à fonte de recursos: o Fundo de Desenvolvimento Urbano, com orçamento enxuto, mas qualificado, aprovado e controlado por um colegiado – na qual a representação da sociedade e do poder público é paritária – o Conselho Municipal de Política Urbana. Na concepção do projeto a sinergia com o desenvolvimento urbano é clara. O Conchita renascerá consolidando nova centralidade para além da região central, com melhor integração com a Praça Rui Barbosa, buscando estimular a economia criativa e garantir o acesso a politicas transversais e conectadas à cultura, além da qualificação urbanística de todo o entorno do bairro Santa Teresinha.



José Police Neto é superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Santo André. Mario Matiello é diretor do Departamento de Planejamento Estratégico/Upae da Prefeitura de Santo André.<EM>



PALAVRA DO LEITOR

Pesquisa

Mais uma pesquisa aponta que Lula nada de braçadas rumo à Presidência. É o que o Brasil precisa para voltar a ter rumo. Desta vez das Ipespe. Mas os bolsominions vão dizer: ‘Ah, quem é Ipespe?’, assim como questionam as pesquisas do Datafolha, da Nasa ou de qualquer outra que não aponte seu candidato na frente. Ipespe é o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, com sede no Recife e com consultores em todos os Estados do País. Lulão segue na frente, com 44%, contra 24% de Bolsonaro, em segundo lugar. Depois vêm o ex-juiz Sergio Moro e o ex-ministro Ciro Gomes, ambos com 8%. Fora, Bolsonaro! Volta, Lula!

Ismar Liberatti

Ribeirão Pires



Cadê a transparência?

É certo questionarem os ganhos de Moro na iniciativa privada? Quem atuou para acabar com o Coaf (Controle de Atividades Financeiras)? E quando advogado recebe para defender bandidos de onde vem o dinheiro? Quem quer saber dos pagamentos recebidos por Moro, não se interessa pela origem do dinheiro dos defensores de bandidos? Estranho isso. Para uns existe a obrigação de mostrar, para outros o direito de esconder. Cadê a transparência? Quando Marcio Tomas Bastos recebeu R$ 15 milhões em clara lavagem de dinheiro dos corruptos, todos se calaram. Pau que bate em Chico não bate em Francisco?

Izabel Avallone

Capital



Bolsonaro e Lula

Gonçalo Vecina, médico sanitarista e aparentemente com mestrado em militância esquerdista, chamou Bolsonaro de ‘negacionista, assassino responsável pela morte de milhares de pacientes com Covid e idiota investido de presidente’. Presidente bom para ele é o de nove dedos. Aproveitou ainda para chutar com desprezo Olavo de Carvalho, recém-falecido. Esta é a atmosfera, e nós é que somos lacrados como extremistas. Porém, quanto mais eles desrespeitam o presidente Bolsonaro, mais ele ganha admiração e carinho do povo. Vamos agora nos preparar para a mordaça nas redes sociais, que será imposta pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Aqui no Brasil nossa opção de escolha fica entre capitão das Forças Armadas ou ladrão do PT. Terceira via só serve para dividir os votos dos renitentes tucanos, o que é ótimo.

Mara Montezuma Assaf

Capital



Professores

Mesmo que seja pouco, a de se comemorar o reajuste no piso salarial de professores, de 33,25%, que passa de R$ 2.886,24 a R$ 3,845,62. Com certeza mereciam muito mais que isso, porque é uma das categorias mais mal remuneradas do Brasil. De se lamentar apenas a tentativa de Bolsonaro, que, vingativo, vai complicar a vida de Estados e municípios, que são os que vão arcar com essa conta.

Samia Vespúcio

Mauá



Testou negativo

As últimas semanas aferiram a viabilidade da candidatura de Sergio Moro. O teste foi negativo. Poderosos grupos de comunicação fizeram o possível para viabilizá-lo como terceira via. De saída, a ideia seduziu parte dos eleitores que buscavam variante às candidaturas de Lula e Bolsonaro. O ex-juiz, o cara que condenou um e rompeu com o outro, parecia servido sob encomenda para cumprir a função. Posta na vitrine, porém, a novidade do mercado político não agregou interessados. Estacionou no ponto de partida. Pior do que isso, a terceira via dessa aposta mostrou ter pista curta e esburacada. Como viabilizar candidato detestado pelos eleitores de Lula porque ele foi o juiz que o condenou e pelos de Bolsonaro porque ele foi o ministro que o traiu? Como transformá-lo em opção por qualquer dos dois lados? Como colocar a terceira via no segundo turno desse jeito? Não bastasse isso, se o candidato do Podemos foi juiz com a cara da função, como político, é peixe fora d’água.

Percival Puggina

Santana do Livramento (RS)