Kaiky e Felipe Jonathan se recuperam da covid-19 e voltam aos treinos no Santos

27/01/2022 | 19:20



Aos poucos o técnico Fábio Carille vai recuperando a força máxima no Santos. Nesta quinta-feira, o zagueiro Kaiky e o lateral-esquerdo Felipe Joanathan testaram negativo para a covid-19 e foram reintegrados ao elenco. O jovem até trabalhou normalmente, enquanto o ala fez um treino individualizado.

Apesar de estarem recuperados da covid-19, ambos tiveram um dia diferente no CT Rei Pelé por causa dos exames cardiológicos. Kaiky passou por toda sua bateria nesta quinta, já Felipe Jonathan realizará somente nesta sexta-feira os testes cardiológicos e, desta maneira, deve ficar à disposição apenas para o clássico contra o Corinthians, dia 2 fevereiro, em São Paulo.

Em busca da primeira vitória no Paulistão após 0 a 0 em Limeira, contra a Inter, o Santos corre contra o tempo para tentar recuperar o centroavante Léo Baptistão e o volante Sandry, ausentes na estreia por problemas no joelho e no tornozelo, respectivamente, para o jogo de sábado com o Botafogo de Ribeirão Preto.

A confiança é que Ricardo Goulart seja inscrito e liberado para fazer sua estreia e Bruno Oliveira pode ser titular após expulsão de Gabriel Pirani no empate sem gols com a Inter de Limeira. O jovem chorou após o jogo por ter entrado já na reta final e realizado o sonho de seus familiares em vê-lo no clube de coração.

O meia aprovou os poucos minutos em campo, assim como o zagueiro Eduardo Bauermann também se sentiu bem o primeiro jogo oficial com a camisa santista. Ele atuou desde o início e não comprometeu. "Fiquei muito feliz por ter feito minha estreia com essa camisa, sei do peso de vesti-la e agora espero dar sequência em um grande trabalho."