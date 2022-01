Graciele Lacerda relembra primeira foto ao lado de Wanessa e Camilla Camargo

27/01/2022 | 15:11



Na última quarta-feira, dia 26, Graciele Lacerda compartilhou em seus stories uma foto com as enteadas. A pedido dos fãs, a influencer disponibilizou um clique muito fofo delas.

Nossa primeira foto juntos, ela escreveu ao repostar a imagem que foi tirada há quase quatro anos. Na época, a fotografia apareceu em diversos fã clubes da celebridade digital.

A musa fitness é noiva do Zezé Di Camargo e madrasta dos filhos do cantor com Zilu Godoi: Camilla, Wanessa e Igor Camargo. O antigo casamento do sertanejo não acabou tão bem e já rolaram desavenças entre Graciele e Godoi no passado.

Recentemente, Lacerda contou em seu Instagram o real motivo de não aparecer nas fotos com a família do futuro marido. Respondendo um seguidor que perguntou se ela não ficava chateada com a situação, a empresária explicou as circunstâncias.

- Eles ficam muito mais incomodados do que eu por não poder postar. É uma situação complicada. Se eles postam, além de deixar uma pessoa triste - isso é o que mais pesa - vão ser atacados por isso. Então para que?, esclareceu.