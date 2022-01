Após separação de Gabriel Medina e Yasmin Brunet, Letícia Bufoni posta: O gigante acordou

27/01/2022 | 15:11



Nesta quinta-feira, dia 27, Letícia Bufoni virou assunto na Internet ao publicar uma pequena mensagem no Twitter. Internautas apontam que a postagem da skatista seria uma indireta fazendo referência às notícias do fim do casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet, divulgadas horas antes pelo colunista Leo Dias.

É... o gigante acordou!

Vale lembrar que Letícia já viveu uma amizade colorida com o surfista e os dois se envolveram em polêmicas no ano passado. Durante as Olimpíadas de Verão em Tóquio, no Japão, o atleta insistiu em levar Yasmin Brunet aos jogos como integrante de sua equipe. Na época, a skatista deu risada de alguns memes relacionados ao assunto, o que não agradou nem um pouco o casal.

Agora, com o misterioso tweet, os fãs foram à loucura e estão ansiosos para acompanhar o desenrolar dos próximos capítulos.