Obituário - 28 de janeiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/01/2022 | 05:10



SANTO ANDRÉ

Onofra Izolina David, 96. Natural de Santo Antonio do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Henriqueta de Godoy Saraiva, 95. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes dos Santos, 91. Natural de Três Corações (Minas Gerais). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zuleide Martini Gervásio, 90. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Professora. Dia 24, em Santo André. Cemitério Municipal de São José do Rio Pardo.

Maria Aparecida Valério Assolini, 89. Natural de Pindorama (São Paulo). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Pensionista. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antenor Vicente de Oliveira, 86. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 24. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Raimundo Fidelis, 85. Natural de Pouso Alto (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laércio Passini, 84. Natural de Itapira (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 24. Cemitério de Itapira.

Maria das Graças de Almeida Santos, 73. Natural de Itaobim (Minas Gerais). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Eugênio Nalin, 63. Natural de Fernandópolis (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Inspetor de qualidade. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Maria dos Santos Guimarães, 62. Natural de Brumado (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirceu Fernandes Ribeiro, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Autônomo. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marilene de Souza Lima, 50. Natural de Ibicaraí (Bahia). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar Paulino Lopes, 69. Natural de Assis (São Paulo). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Açougueiro. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

João dos Reios, 84. Natural de São Sebastião do Paraíso (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Antonio Ferreira de Souza, 84. Natural do Estado da Paraíba. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Virgínia Alves Pena, 83. Natural de Campos do Jordão (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério do Baeta.

Luiz Gonzaga Picolo, 83. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Valdemar Pires dos Santos, 81. Natural de Santo Amaro, Capital. Residia no bairro Zanzalá, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Josinei Pinheiro da Silva, 78. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Sítio Taquaral, em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Anita Soares da Silva Santana, 78. Natural de Espinosa (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério Vertical de Curitiba (Paraná).

Pedro Mandaji, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Eliseu Girau Ogeda, 74. Natural de Garça (São Paulo). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Maria de Jesus Souza, 72. Natural de Iguaí (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Edely Aparecida Assunção de Boni, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Joana dos Santos, 64. Natural do Estado de Sergipe. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Cássia Azevedo Forato, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Maurina Souza de Novais, 57. Natural de Floresta Azul (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Manoel Eredia Blanco, 87. Natural de Neves Paulista. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Camacho, 83. Natural de Jaci (São Paulo). Residia no Jardim São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Verônica Deveikiti Damasiuna, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sebastiana Pinto Bezerra, 70. Natural de Alenquer (Pará). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Luzia Pineda Huerta, 91. Natural de Neves Paulista. Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Leopoldina de Jesus Penaforte, 89. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Nair Ribeiro de Jesus, 84. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Joãio de Figueiredo, 71. Natural de Jardim (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.



RIBEIRÃO PIRES

Joaquina Maria do Nascimento, 91. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia no Jardim Verão, em Ribeirão Pires. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério São José.

José Carmo dos Santos, 77. Natural de São Bernardo. Residia no Sítio Maria Joana, em Rio Grande da Serra. Dia 23, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.

Marly Cristina Sanchez, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.