Por R$ 1 mil, Philco lança trituradores de pia no Brasil

27/01/2022 | 14:55



A Philco lança nova categoria de produtos domésticos: trituradores de pia. São os Trituradores de Resíduos de Alimentos PTA050P e PTA055P, que facilitam o processo de lavagem e higienização da cuba e ralo da pia, além de prevenir entupimentos e mau cheiro.

Com duas capacidades disponíveis, os trituradores de pia da Philco possuem motor com potência de 375W e 410W, são compatíveis com pias com saída de 4.1/2” (114,3mm), saída para esgoto (sifão) com rosca padrão (1.1/2”), entrada para pias com ladrão e saída de máquinas de lavar. A instalação deve ser realizada por um técnico profissional.

Eles funcionam por meio de energia elétrica e são compactos. Ao serem colocados diretamente embaixo do ralo, ajudam no dia a dia sem ocupar espaço, triturando automaticamente resíduos de alimentos como frutas, legumes, folhas, ossos de frango e cascas.

Além de fácil utilização, os trituradores de pia são silenciosos, higiênicos e, ao conter seus interiores de inox, oferecem alta durabilidade e resistência.

Os preços sugeridos para os Trituradores de Resíduos de Alimentos PTA050P e PTA055P são, respectivamente, de R$ 999,90 e de R$ 1.499,90. Eles podem ser encontrados nas principais lojas de varejo do país e no site da Philco.