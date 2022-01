Leonardo entra em brincadeira do Instagram e arranca risada dos seguidores

27/01/2022 | 14:10



Leonardo é conhecido por ser um cara extremamente brincalhão e alto astral e ele está sempre tentando entrar em todas as modinhas das redes sociais e a mais nova foi responder algumas curiosidades sobre a sua própria vida.

O cantor de 58 anos de idade, é claro, divertiu muito os seus fãs e seguidores do Instagram ao postar uma foto praticamente no meio do mato para interagir e selecionar as suas três maiores curiosidades que são:

Sou cantor. Pescador. Bebedor de cachaça!

E nem demorou muito para que os fãs do pai de Zé Felipe fossem comentar a publicação:

E chocou um total de zero pessoas, disse um.

A cachaça é em primeiro, escreveu outro.

Sério? Não sabia, brincou outro.