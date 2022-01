Melhor time da NBA, Suns aproveitam desfalques e vencem Jazz; Heat bate Knicks

27/01/2022 | 08:30



Melhor time da NBA no momento, o Phoenix Suns venceu o Utah Jazz por 105 a 97, em Salt Lake City, pela rodada de quarta-feira da temporada regular, e chegou à oitava vitória seguida. Devin Booker comandou a vitória do time visitante com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 43 pontos e 12 rebotes, se tornando assim o primeiro armador da franquia a conseguir ao menor 40 pontos e 12 rebotes em um jogo.

O Jazz novamente não contou com os lesionados Donovan Mitchell e Rudy Gobert, tendo em Jordan Clarkson (26 pontos) o principal pontuador na partida. O time de Salt Lake City conseguiu ter um bom aproveitamento no perímetro (12 de 30 contra 7 de 18), mas os Suns aproveitaram a ausência do pivô francês para dominar a área pintada e levar a batalha em rebotes (44 a 39) e pontos no garrafão (50 a 38).

Agora com 38 vitórias e apenas nove derrotas, os Suns seguem com boa vantagem, de 3,5 jogos, para o Golden State Warriors na batalha pela liderança da Conferência Oeste e de toda a NBA. Já o Jazz, com 30 triunfos em 49 partidas, ficou estacionado na quarta colocação da mesma conferência.

No Leste, o líder da conferência segue em ótima fase. Jogando na FTX Arena, em Miami, o Miami Heat recebeu o New York Knicks e venceu com muita autoridade o rival por 110 a 96. A franquia da Flórida impôs o seu ritmo, dominou do início ao fim e não deu qualquer chance ao time de Nova York.

Nas atuações individuais, o Heat teve quatro jogadores com mais de 20 pontos. Foram eles: Duncan Robinson, o cestinha (25 pontos), sendo 7 de 11 nas bolas de três, o astro Jimmy Butler (22 pontos, seis rebotes e cinco assistências), PJ Tucker (20 pontos) e o reserva de luxo Tyler Herro (21 pontos, seis rebotes e quatro assistências). Além deles, ênfase para as 11 assistências do pivô Bam Adebayo.

Pelo lado dos Knicks, o suplente Obi Toppin, com 18 pontos, foi o maior pontuador, ilustrando a péssima atuação da equipe. Além dele, a franquia nova-iorquina não contou com grande brilho, mas RJ Barrett (17 pontos) e Immanuel Quickley (12 pontos e sete assistências) contribuíram com mais de dois dígitos também. Astro do time, Julius Randle foi bem marcado, decepcionou e terminou a noite com 11 pontos, seis rebotes e quatro assistências.

Na tabela de classificação, o Heat segue na ponta do Leste com uma campanha de 31 vitórias e 17 derrotas. Já os Knicks ainda não decolaram e permanecem fora da zona de "play-in", no 11.º lugar, com um retrospecto negativo de 23 triunfos em 49 jogos.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 115 x 99 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 126 x 158 Charlotte Hornets

Orlando Magic 102 x 111 Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks 121 x 104 Sacramento Kings

Miami Heat 110 x 96 New York Knicks

Brooklyn Nets 118 x 124 Denver Nuggets

Chicago Bulls 111 x 105 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 110 x 118 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 97 x 105 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 112 x 132 Dallas Mavericks

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves