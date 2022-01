Corpo da jovem Lorrany é enterrado em Rio Grande

Da Redação



27/01/2022 | 08:29



O corpo da jovem Lorrany Fernandes, 19 anos, foi enterrado ontem, no Cemitério Municipal São Sebastião, em Rio Grande da Serra. Em meio a muita emoção, amigos, familiares e vizinhos da estudante de enfermagem acompanharam o cortejo pela cidade até o local do enterro.

A mãe da jovem, Nívea Fernandes, deu depoimento emocionado momentos antes de enterrar a filha. “Por causa de egoismo, de sentimento de posse, mais uma menina morta. Por puro egoísmo masculino”, disse ao Cidade Alerta, da TV Record.

A jovem foi encontrada morta, na última terça-feira, em uma área de preservação ambiental, na Vila Verde, em Rio Grande da Serra. A Justiça decretou ontem a prisão temporária de Antônio Carlos Freire, ex-namorado da vítima e principal acusado de cometer o assassinato. O rapaz foi detido após contradições no depoimento que prestou.

De acordo com a polícia, o suspeito se contradisse ao dizer que estava na casa da atual namorada durante a noite do desaparecimento de Lorrany, porém, sua atual namorada afirmou à polícia que ele havia saído de casa dela no fim da tarde. Além disso, o sinal de rastreamento da moto do rapaz aponta que o veículo esteve duas vezes no local onde o corpo foi encontrado.

Após sair da delegacia Antônio foi conduzido ao IML (Instituto Médico-Legal) para fazer exames e logo em sequência foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Santo André, onde deve permanecer detido por 30 dias.