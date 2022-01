Justiça de Manaus decreta falência do Grupo Baltazar

Da Redação



27/01/2022 | 08:22



A Justiça de Manaus decretou ontem a falência do Grupo Baltazar, que operava três linhas municipais do transporte público de Santo André por meio da Empresa Urbana: B13 (Jardim Aclimação – Vila Alice), B19 (bairro Campestre – Jardim Aclimação) e S36 (Rodoviária – Parque Capuava). A decisão foi do juiz Rosselberto Himenes, da 7ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, do Tribunal de Justiça do Amazonas, que aceitou pedido feito pelo Ministério Público do Estado e pela Administradora Judicial.

O Grupo Baltazar estava há dez anos em recuperação judicial. De acordo com a PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), as dívidas das empresas ultrapassam R$ 1 bilhão – os advogados contestam esse valor.

De acordo com o juiz, o plano de recuperação do grupo não vinha sendo cumprido e as empresas se tornaram inviáveis. “O descumprimento do plano no período de supervisão judicial é evidente, diante das diversas apurações do administrador judicial e da própria confissão das recuperandas, que sequer sabem quais são os créditos remanescentes. No mais, a inviabilidade da empresa restou cabalmente demonstrada, pelos sucessivos prejuízos da operação”, escreveu Himenes.

As três linhas que eram operadas pelo Grupo Baltazar a partir de hoje serão de responsabilidade das viações que compõem o Consórcio União Santo André. No total, 22 ônibus fazem os três itinerários.