Vereadores retomam relatório da FUABC

Da Redação



27/01/2022 | 08:23



Vereadores de Santo André que compõem o bloco que apura a mudança nos dispositivos da FUABC (Fundação do ABC), que deu poderes à ex-presidente da instituição Adriana Berringer Stephan, vão retornar aos trabalhos na próxima segunda-feira. Desta vez, parlamentares deverão se debruçar na documentação reunida para elaborar relatório final. O Diário vem acompanhando a atuação da comissão, que já adiantou não ter havido nenhuma irregularidade, mas apontou que a mudança de dispositivo específico acabou tirando a transparência para a indicação de cargos de comando no escopo da instituição. Adriana deixou legado polêmico no comando da FUABC, tanto é que a atual mandatária, a médica Regina Maura Zetone, declarou que deverá priorizar a transparência na entidade.

Bastidores

Visita

Integrantes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) estiveram no gabinete do vereador de Santo André Rodolfo Donetti (Cidadania). No encontro, visitantes e anfitrião aproveitaram para conversar sobre proteção ao cidadão. Além da troca de ideias, policiais e o vereador também aproveitaram para fazer fotos. Donetti tem carreira na PM (Polícia Militar) do Estado de São Paulo. Na cidade, o vereador articula projeto para que profissionais da educação utilizem taser, aparelho de defesa pessoal que dá choques.

Debanda

Após este Diário mostrar o motim dentro do PSB de Diadema, cuja direção, nomeada na semana passada, não recebeu aprovação de integrantes históricos da sigla, militantes já falam em debandada geral, que pode começar já a partir de segunda-feira. Nos últimos dias, os socialistas de Diadema se sentiram desprestigiados ao descobrirem que nomes de políticos que fizeram história em outras agremiações compõem, agora, a direção da legenda. Um dos mais criticados é Ricardo Yoshio, que fez vida política no PSDB da cidade. Ex-vereador tucano, ele foi escolhido pela executiva estadual para comandar o PSB no município. O Diário chegou a mostrar que Yoshio já se aproximava dos socialistas locais. Em novembro do ano passado, o nome de Ricardo Yoshio chegou a ser anunciado no PSB, mas o próprio ex-vereador, à época, negou o fato.