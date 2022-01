Orlando faz entrega da 50ª praça-parque

Daniel Tossato

27/01/2022 | 08:16



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), entregou, na tarde de ontem, pacote de melhorias para o Jardim Represa. Além da instalação da Praça-Parque Ceará, entre as ruas Bela Vista e Anita Malfatti, os moradores também foram beneficiados com o avanço do programa Asfalto Novo, que realizou a recuperação do asfalto das principais ruas. As intervenções atendem demanda da comunidade local.

A Praça-Parque Ceará é o 50º equipamento do tipo a ser instalado na cidade. Após receber investimento de R$ 219.118,64, o terreno passou a oferecer playground, área de convívio, nova iluminação, paisagismo e papeleiras, além de fechamento em gradil e manutenção na área de anfiteatro e na pista de skate. A obra foi executada com recursos e mão de obra da própria Prefeitura, por meio do Departamento de Parques e Jardins da Secretaria de Serviços Urbanos. Criado em 2017, na primeira gestão de Orlando Morando, o programa prevê a revitalização de áreas até então subutilizadas, transformando-as em espaços de lazer e esportivos para a população.

"É com muita alegria que a gente entrega mais essa praça-parque, resolvendo um problema antigo da comunidade de mau uso do espaço público. A partir de agora, a população passa a ser responsável por esse local e a zelar pela área. Da mesma forma, conseguimos melhorar o asfalto nas principais vias do bairro, por onde circulam os ônibus e estava mais danificado. Conforme formos conseguindo, a gente vai avançando com as melhorias por toda a cidade", avaliou o prefeito.

Dentro do Programa Asfalto Novo, o Jardim Represa recebeu investimentos da ordem de R$ 2,5 milhões por meio de parceria entre a Secretaria de Transportes e Vias Públicas e a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para a melhoria do asfalto em trecho de 2,8 quilômetros de vias, totalizando área de 32 mil metros quadrados. Nesta etapa, foram contempladas as ruas Bela Vista, Capivari, Miracema, Ponta Grossa, Maringá, Marica, Boa Vista, Irati, Itararé, Stanislaw Ponte Preta e Uná.

EM 2021

A Prefeitura de São Bernardo havia entregado em dezembro outras duas praças-parque, as de números 48 e 49, ambas no bairro Jordanópolis, que fica na divisa com Diadema.

Os equipamentos receberam investimentos que chegaram a R$ 540 mil, sendo uma com 1.095 metros quadrados e outra com 2.656 metros quadrados; ambas, aliás, construídas no prazo de 120 dias.