Thiago diz que não decidiu se irá deixar PL durante janela partidária

Da Redação



27/01/2022 | 08:07



O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que tem domicílio eleitoral em São Caetano, ainda não decidiu se irá deixar o partido, que recentemente filiou o presidente Jair Bolsonaro, durante a janela partidária, a partir de março. Ainda que faça críticas à postura de Bolsonaro, Thiago elogiou a legenda. "Não concordo com posturas extremistas. Isso é muito ruim. Mas o fato é que hoje tenho muito orgulho de pertencer ao PL", disse o parlamentar ontem à noite, durante a Live do Diário, realizada no Facebook do jornal e apresentada pelo diretor de Redação Sérgio Vieira.

Ele garantiu, no entanto, queo caminho será ode disputar mais um mandato na Assembleia Legislativa, afastando os rumores de que poderia sair a federal. "Todo nosso trabalho está voltado para tentar mais um mandato de deputado estadual. Esse é o caminho que traçamos para este ano", afirmou Thiago.

O deputado estadual também falou de seu apoio, no Palácio 9 de Julho, ao governador João Doria (PSDB), que na segunda-feira esteve em Ribeirão Pires para anunciar a liberação de cerca de R$ 72 milhões em recursos para a região, incluindo R$ 16 milhões para o término do Hospital Santa Luzia. "O prefeito Clóvis Volpi é um grande companheiro e um professor na política. E tem um grande trabalho de recuperação em Ribeirão Pires, com o apoio do Estado."

O parlamentar também falou de articulações importantes de seu mandato junto ao Estado, como a modernização da Estação São Caetano da Linha 10 da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a implementação do BRT e o início das obras do Piscinão Jaboticabal, na divisa de São Paulo, São Bernardo e São Caetano. "Na semana passada, estive no Palácio dos Bandeirantes, junto com o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) para falar dessas obras e garantir que elas possam seguir em um bom ritmo."

O deputado lembrou também, durante a entrevista, de um dos principais projetos de seu mandato, que foi a aprovação do Código Paulista de Defesa da Mulher. "Com a pandemia, infelizmente casos de agressão e de feminicídio subiram. O código chega em um importante momento e traz o exemplo de que devemos cada vez mais lutar pelos direitos."