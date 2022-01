Sto.André inicia venda do acervo técnico do Semasa

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



27/01/2022 | 00:01



Após abertura de chamamento público realizado pela Prefeitura de Santo André, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), uma empresa de advocacia da Capital mostrou interesse na aquisição do acervo técnico de drenagem e distribuição de águas da autarquia. O dinheiro da venda do material poderá ser revertido em programas de zeladoria urbana da cidade.

A partir de agora, o órgão realizará o processo de diagnóstico e pesquisa com a Serrano, Hideo e Medeiros Advogados, empresa que apresentou interesse de compra, para entender qual será a quantidade do material técnico que será transferido, podendo ser uma parte ou o todo. Para o Paço andreense, a venda do acervo tem como objetivo recuperar o protagonismo do órgão público, além de monetizar o conhecimento técnico adquirido ao longo dos anos. Já para as empresas interessadas, o material servirá para estruturar e preparar as organizações para futuros leilões e licitações públicas.

Com 50 anos de atuação na área, o acervo do Semasa conta com materiais sobre a operação da água e esgoto realizada na cidade, além de toda parte de logística e engenheira da autarquia. Desde setembro de 2019 o órgão não realiza mais a gestão dos serviços de drenagem e distribuição de águas no município. A responsabilidade passou a ser da Sabesp (Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo), que assumiu a concessão dos serviços em razão de uma dívida adquirida ao longo dos anos pela autarquia andreense.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), ressaltou a importância histórica do acervo técnico do Semasa e os resultados que poderão ser obtidos com a negociação. “O acervo materializa toda capacidade técnica acumulada durante anos na área de drenagem, distribuição de água e áreas importantes de políticas públicas de saneamento. Com a concessão que fizemos para que, não só a gente fizesse a equalização financeira da cidade, como da própria autarquia, esse acervo tem um aspecto financeiro e orçamentário importante para cidade. Isso precisa ser valorizado, tem peso, tem valor no mercado e coloca Santo André como referência novamente em políticas públicas”, destaca Paulo Serra.

Para o superintendente do Semasa, Gilvan de Souza Júnior, a negociação beneficia ambas as partes, setores público e privado. “É uma inovação na gestão pública do município poder compartilhar esse conteúdo técnico. Quando uma empresa como o Semasa, que possui ampla referência na área, coloca no mercado seu acervo, as empresas podem se beneficiar de todo o conhecimento e tecnologia que foram adquiridos ao longo dos anos”, afirmou Gilvan, que também esclareceu que, além da empresa de advocacia, outras organizações ainda podem manifestar interesse no acervo, e caso haja mais de duas instituições interessadas, será necessário abrir concorrência.