Consultórios de campanha registram 80% de casos positivos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



27/01/2022 | 00:01



No primeiro dia de funcionamento, os 20 consultórios de campanha montados pela Prefeitura de Santo André no ginásio da UFABC (Universidade Federal do ABC) atendeu 427 pessoas, sendo que, destas, 363 estavam com sintomas gripais e fizeram o teste, com 292 confirmações de Covid-19. Isso significa que 80% das pessoas que procuraram os novos ambulatórios com sintomas estavam infectadas pelo coronavírus.

A estrutura provisória foi montada em 15 dias para desafogar o atendimento de casos de síndrome gripal das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). As 20 unidades do ginásio da UFABC funcionam 24 horas e sete dias por semana. Nos próximos dias será aberta mais uma unidade com 20 consultórios, na Associação dos Funcionários do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), na Vila Pires, com horário de atendimento das 7h às 19h.

Os 40 consultórios, juntos, têm capacidade de realizar 6.000 atendimentos por dia, o que equivale a seis UPAs. Os locais oferecem exames como tomógrafo, dispensação de medicação e testagem rápida.

Um dos diferenciais nestes consultórios de campanha é o atendimento exclusivo para pessoas com 18 anos ou mais e, necessariamente, precisa ser morador de Santo André, já que é solicitado o comprovante de residência no ato de abertura da ficha médica.

De acordo com o secretário de Saúde de Santo André, Márcio Chaves, os munícipes com sintomas gripais serão submetidos ao duplo teste, capaz de identificar em um só exame o vírus causador da Covid e a Influenza. Santo André comprou 10 mil unidades do exame e é a única cidade que oferece esse tipo de testagem no Grande ABC.

“O paciente que apresentar sintomas gripais passará por triagem, e logo em sequência será direcionado para realização do teste, que identifica a presença do vírus da Covid e da Influenza A e B. Após essa etapa, o atendimento é separado, de um lado ficam pacientes que testaram positivo para o coronavírus e do outro, para quem testou para Influenza. A ideia é realmente isolar os casos para tentar controlar a contaminação”, diz Chaves.

As áreas dos consultórios, medicação ou de dispensação de medicamento também são separadas, de acordo com o diagnóstico do paciente. O equipamento conta ainda com duas salas de estabilização montadas com oxigênio, kit de entubação e duas ambulâncias à disposição para realizar a transferência do paciente, caso haja necessidade de internação.