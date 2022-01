Estado abre 700 leitos para Covid; 30 no Grande ABC

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



27/01/2022 | 00:01



O governo do Estado vai abrir até 6 de fevereiro 700 leitos exclusivos para tratamento da Covid, sendo 266 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 434 de enfermaria. Pelo menos 30 dessas vagas serão disponibilizadas para a população no Hospital Mário Covas, em Santo André – dez de UTI e 20 de enfermaria. Mas as cidades do Grande ABC querem mais vagas e ontem a noite o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), participou de reunião com o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi, e o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, para pleitear mais leitos para a região.

O encontro presencial aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, na Capital, e contou com participação virtual dos presidentes dos outros consórcios da Região Metropolitana de São Paulo. Ficou decidido que os municípios vão enviar hoje até meio-dia um relatório justificando a necessidade de leitos para atender à demanda da Covid-19. Depois disso, o Estado vai decidir quais municípios serão contemplados com as vagas de internação.

“Reunião muito positiva no Palácio dos Bandeirantes. No total, 210 leitos já foram liberados para as cidades da Região Metropolitana e até amanhã (hoje) esse número poderá aumentar de acordo com a capacidade de instalação de cada município. Foi uma retomada de parceria com o Estado nesse momento mais agudo da pandemia, muito importante, e agora as cidades vão aferir este diagnóstico de necessidade para ter esse canal direto com o Estado para que nenhuma pessoa fique sem atendimento em São Paulo”, comentou Paulo Serra. “Já recebemos 30 leitos (no Hospital Mário Covas) e a expectativa é que o Grande ABC seja contemplado com mais 30 vagas, ou seja, 60 no total”, acrescentou o prefeito andreense.

Mais cedo, durante o anúncio, João Doria destacou a importância dos leitos adicionais. “Com o crescimento das internações pela Covid, o governo do Estado tomou a decisão de ativar 700 novos leitos no decorrer dos próximos dez dias. Os leitos serão abertos em hospitais estaduais de todas as regiões de São Paulo”, comentou Doria. “Neste momento, o foco da ampliação da rede estadual de Saúde está nos leitos de enfermaria, já que, por conta dos elevados índices de vacinação aqui no Estado de São Paulo, nós temos tido um agravamento menor da doença”, acrescentou.

No Grande ABC as situações mais complicadas são de Diadema e de Ribeirão Pires, que estão praticamente com todas as vagas de enfermarias destacadas para pacientes com Covid-19 ocupadas. No geral, de acordo com dados da SP Covid Info Tracker, plataforma gerida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria), ontem a ocupação era de 79,8% nos leitos de enfermaria e de 63,9% na UTI.