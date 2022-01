Mais leitos, mais vidas

Do Diário do Grande ABC



26/01/2022 | 23:59



O governador João Doria (PSDB) anunciou ontem a abertura de 700 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 na rede hospitalar paulista. Trinta deles vão estar no Hospital Mário Covas, em Santo André. O reforço no número de vagas chega em momento oportuníssimo, quando as unidades de atendimento regional começam a apresentar sinais de esgotamento. Diadema e Ribeirão Pires, por exemplo, trabalham no limite de sua capacidade. O surgimento da variante ômicron do novo coronavírus trouxe de volta o fantasma da superlotação do sistema, que, no momento mais agudo da pandemia, custou inúmeras vidas no Grande ABC.



Diante deste cenário preocupante, a informação dada por Doria traz alguma tranquilidade. O foco do programa, segundo o governador, será nos leitos de enfermaria, embora haverá reforço também nas vagas de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). A estratégia é acertada, já que os elevados índices de vacinação no Estado têm reduzido o número de pacientes com sintomas graves da doença.



É preciso salientar que o anúncio do governador ocorre alguns dias depois que prefeitos do Grande ABC, reunidos no Consórcio Intermunicipal, enviaram ofício ao Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, notificando o agravamento da situação regional e cobrando a abertura de mais leitos na rede estadual. Ao que parece, a união dos prefeitos em torno de demanda comum novamente surtiu efeito.



Segundo dados do governo do Estado, serão abertas 434 posições de enfermaria e 266 de UTI em hospitais sob gestão estadual, que receberão doentes encaminhados por meio da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). A disponibilidade de novas vagas para internação de pacientes contaminados pelo coronavírus vai ser ferramenta primordial para conter o número de mortos – embora em ritmo menor, a Covid-19 segue sendo letal em muitos casos. Por isso, é preciso saudar com entusiasmo o anúncio de Doria. Quanto mais leitos, mais vidas.