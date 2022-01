Empresas emergentes em 2022

Do Diário do Grande ABC



26/01/2022 | 23:59



O desenvolvimento econômico depende do crescimento e fortalecimento de empresas emergentes, de alto crescimento, também conhecidas como scale-ups. E isso passa pelo acesso ao mercado de capitais, para financiar este crescimento. Apesar do cenário econômico desafiador esperado para o ano, 2022 pode representar salto neste acesso por diferentes razões. Estudos da Endeavor, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) apontam que as scale-ups conseguem gerar mais empregos e com melhores salários que a média das empresas. Estudo da OCDE em 18 países indicou que as pequenas empresas jovens contribuem com mais de 40% dos empregos criados, mais do que empresas mais antigas ou maiores.



O mesmo estudo da OCDE aponta que um dos problemas enfrentados pelas empresas emergentes para acelerar o seu crescimento é o acesso a capitais. A instituição reconhece a existência de gaps de capital para negócios inovadores, com ativos intangíveis, ou diante de transições importantes de negócios, como a internacionalização.No Brasil, isso fica evidente quando pensamos que para muitas dessas empresas o único capital disponível é o crédito. De acordo com a Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), a taxa de juros anual média cobrada das pessoas jurídicas ficou 42,31 pontos percentuais acima da Selic no ano de 2021, o que representa custo de capital elevado para os empreendedores.



Isso torna ainda mais importante os movimentos do mercado de capitais neste ano para dar acesso ao mercado de capitais para essas empresas de alto crescimento. Iniciativas como a nova regulação do equity crowdfunding (estratégia de captação de recursos que conecta investidores a startups e pequenas empresas com alto potencial de expansão), prevista na agenda regulatória de 2022, podem oferecer novos canais de financiamento para as empresas emergentes. No primeiro semestre deste ano terá início a operação das empresas aprovadas no sandbox regulatório da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o que aquecerá ainda mais esse setor. Para investidores, em momento de maior volatilidade do mercado, essas medidas oferecerão novas oportunidades de diversificação de carteira de investimentos, com o acesso a ativos regulados emitidos por empresas que crescem de forma acelerada mesmo em contexto desafiador para a economia. Por esses motivos, estamos confiantes com as perspectivas para 2022. Mesmo diante de turbulências, o mercado de capitais e as empresas emergentes estão conseguindo encontrar caminhos para crescer e se desenvolver no Brasil, de forma consistente e sustentável.



Patrícia Stille é CEO das empresas beegin e da BEE4.



PALAVRA DO LEITOR

R$ 100 milhões

Em plena pandemia do coronavírus, já com quase 700 mil mortes pela Covid, cenário piorado devido ao alto contágio da ômicron e surtos gripais, Bolsonaro, desumano, com seus vetos ao orçamento de 2022, cortou R$ 100 milhões dos hospitais ligados a 35 universidades federais, que dão importante suporte à rede de saúde pública. Além disso, ele também sancionou do MEC (Ministério da Educação) R$ 137,9 bilhões, chegando ao total de R$ 739 milhões para o próximo ano. Mas manteve mais de R$ 2 bilhões ao fundo eleitoral, para tentar a reeleição. Quando é chamado de ‘genocida’, o gado fica furioso e não entende o porquê. Está aí mais uma amostra. Precisamos pôr para fora do poder esse desumano. Já passou da hora.

Maria Aparecida Flores

Rio Grande da Serra



O abandono

São Paulo fez aniversário, mas a foto da cidade mostrando a imensidão de pessoas vivendo nas ruas revela o descaso das autoridades. Falta gestão municipal e estadual. Esconder moradores de rua quando a autoridade vai passar resolve? A cidade mais rica da América Latina já não consegue esconder de ninguém a triste cena de quem anda pelas ruas. Avenidas e viadutos viraram abrigos. Qualquer cantinho cabe barraca ou papelão com pessoas amontoadas. E então os senhores se esqueceram para que foram eleitos? Ignorar o abandono da cidade e dos pobres está sendo visto por aqueles que vão votar e pagam seus salários. Outubro vem aí, será difícil prometer o que não se cumpre há décadas e vê seu bolso sendo assaltado sem piedade.

Izabel Avallone

Capital



O ser humano

O ser humano, o homem, o ente racional, que se compõe de corpo, alma e espírito, oriundo da somatória de inteligências insertas nas membranas celulares do animal, que é articulado pelas células humanas, se constitui no ente mais avançado da criação do mundo. Como ente racional, raciocina engendrando ideias que se realizam pelo desejo que lhe é intuído na mente, espiritualmente. O ser humano é a criatura mais complexa que existe e se destaca pela capacidade de idealizar coisas e criaturas que se fazem realidades fáticas. Ser e estar ser humano, homem, ente racional, é sentir-se consciente de sua existência, de sua vida e de sua espiritualidade. Existir é sentir-se ativo, em movimento e procedimentos que se realizam visual e sentimentalmente. O ser humano é de todos os entes, o mais influente no comportamento do tempo, função direta da vegetação natural, que o homem interfere em seu desenvolvimento. O homem em essência é o próprio universo.

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano



Engodos

Lula e Bolsonaro serão candidatos ao Planalto neste ano! Engodo total! Diferenças entre os dois só no nome! Em vários quesitos são iguais: Lula, em dois mandatos, e Bolsonaro, e pouco mais de três anos de gestão, promoveram retrocesso econômico e social dos mais perversos da nossa história; afrontaram nossas instituições; são idólatras de ditadores e de regimes totalitários; demagogos e populistas e também cometeram crimes. Lula, em megaevento de corrupção, desviou recursos das nossas estatais, e quase quebrou a Petrobras. Bolsonaro comete crime contra humanidade, é contra o meio ambiente, ajudou a acabar com a Lava Jato e protege sua família investigada por crime de rachadinhas. Outra diferença é que Lula foi preso, e Bolsonaro, infelizmente, ainda está solto.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)