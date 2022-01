Produtor de Madagascar e Minions afirma que Anitta faz parte de elenco de nova produção: Hitpig

26/01/2022 | 14:10



Anitta está com tudo! Isso porque o produtor de cinema americano, Dave Rosenbaum, que foi responsável por produções como Madagascar e Minios, contou que a patroa faz parte do elenco da sua animação, Hitpig.

E, segundo Dave, a artista vai dar voz para a personagem Letícia dos Anjos, que é uma ativista dos direitos dos animais, e o filme tem previsão de lançamento para 2022 - o g1, por sua vez, procurou a assessoria da cantora, que ainda não respondeu.

Rosenbaum é casado com um chef paraibano e está passando férias no Brasil - por isso, ele conversou com a TV Cabo Branco e com g1 e falou sobre o longa e a participação da funkeira na produção.

- Nós estamos animados em ter Anitta no projeto. Ela própria é uma ativista dos direitos dos animais e defensora da Amazônia, que tem milhões de fãs ao redor do mundo e que a adoram. Ela é uma atriz extremamente talentosa e nós estamos amando trabalhar com ela, afirmou.