Chris Evans e The Rock vão estar juntos em filme natalino da Amazon

26/01/2022 | 14:10



Os astros Chris Evans e Dwayne The Rock Johnson, irão estrelar o filme Red One, com estreia prevista para o final de 2023. Segundo informações do site Deadline, as gravações para o novo filme natalino da Amazon Prime Video começarão ainda este ano.

Os detalhes da trama permanecem em segredo e o que sabemos até agora é que a produção será uma comédia de ação e aventura que percorre o mundo, imaginando um universo totalmente novo para explorar no gênero natalino.

O veículo também afirma que o projeto contará com a direção de Jake Kasdan, que participou da franquia Jumanji, e roteiro escrito por Chris Morgan, que fez parte da criação de cinco títulos do sucesso cinematográfico Velozes e Furiosos.

Chris Evans participou recentemente do filme Não Olhe Para Cima da Netflix, enquanto The Rock, foi um dos protagonistas de Alerta Vermelho, da mesma plataforma de streaming, ao lado de Ryan Reynolds Gal Gadot. E a notícia de que os astros se juntarão no filme foi confirmada pela Amazon nas redes sociais.