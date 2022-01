Gabi Martins viaja para encontrar Tierry e casal parece ter se entendido

26/01/2022 | 14:10



Como você vem acompanhando, Tierry acabou parando de seguir Gabi Martins nas redes sociais após ter vazado na web que os dois teriam terminado (mais uma vez) o relacionamento deles.

E o colunista Léo Dias, do Metrópoles, está acompanhando de perto cada passo dos dois e na última terça-feira, dia 25, a ex-BBB teria sido vista deixando Maceió e embarcando em direção ao Rio de Janeiro para encontrar com o cantor. Para a coluna do jornalista, Tierry acabou soltando um desabafo:

A Gabi é uma mulher muito especial e sempre foi muito importante na minha vida. O que acontece é que existem muitas pessoas que torcem contra nós. Ela tem muitos fãs do BBB20 que ainda sonham em vê-la com o rapaz o qual ela namorava antes, sabe? Muitos escrevem fake news e publicam e isso acaba minando a mente dela. Eu nunca tive um relacionamento assim com tamanha exposição pelo fato de os dois serem famosos, né? As nossas brigas acontecem, muitas vezes, por causa desse fãs que não querem que a gente fique juntos.

E parece que depois este encontro o ex-casal deve ter conversado sobre a situação deles e agora Tierry voltou a seguir Gabi Martins nas redes sociais. Lembrando que os dois estão escalados para participar ainda esta semana do programa Faustão na Band.