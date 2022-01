Botafogo revela que Rafael sofreu ruptura no tendão e passará por cirurgia

26/01/2022 | 13:30



O Botafogo informou nesta quarta-feira que o lateral-direito Rafael sofreu uma ruptura total no tendão da perna esquerda e passará por uma cirurgia. O clube não comunicou um prazo para o retorno do jogador aos gramados, mas esse tipo de lesão tem o processo de recuperação de, no mínimo, seis meses.

Rafael se lesionou no fim da primeira etapa do jogo contra o Boavista, na terça-feira, pela estreia do Campeonato Carioca. O lateral-direito subiu ao ataque e chutou para o gol, mas sofreu um pisão no pé esquerdo não intencional de um adversário. Com muitas dores, o camisa 7 do Botafogo foi substituído imediatamente.

"O Botafogo informa que, após realização de exames de imagem na noite de terça (25) e na manhã desta quarta (26), foi constatada ruptura total no tendão calcâneo esquerdo do atleta Rafael. O jogador será submetido a cirurgia para em seguida iniciar o tratamento no DM", divulgou o clube em um comunicado oficial.

O lateral-direito chegou ao clube em setembro do ano passado com boa expectativa. Rafael assumiu a emblemática camisa 7, mas recebeu poucas oportunidades na temporada passada por um processo de adaptação. Em 2022, a tendência era de que o atleta, sob o comando do técnico Enderson Moreira, assumisse a titularidade da posição, porém com essa lesão deve desfalcar a equipe no primeiro semestre.